En busca de la verdad

Son las 12:00 a. m. y trato de dormirme en vano. No puedo conciliar el sueño. Me parece irreal lo que estamos viviendo... ni en mis peores pesadillas me podría haber imaginado algo semejante a lo que está pasando. Me ha afectado mucho ver buenos amigos fallecer a causa de este virus cruel, despiadado, letal y altamente contagioso. Lo que no acepto y no comprendo es que de acuerdo con afirmaciones de entendidos en la materia, fue creado por el hombre para asesinar seres humanos. Se requiere una mente maquiavélica, insensible, despiadada, deshumanizada, para planear un genocidio de esta magnitud a nivel mundial. Si tienen mentes privilegiadas como para crear esta arma biológica, este mortal virus, por qué no emplearon esa misma inteligencia para ayudar a la humanidad en vez de asesinarla.

A mí me enseñaron desde pequeño que toda acción tiene consecuencias y que uno es responsable de sus actos. Entonces por qué no se investiga a fondo y se deducen responsabilidades. Esto es una masacre a gran escala. Porque está comprobado por científicos que la naturaleza no podría producir un virus como el covid-19. Entonces por qué ocultan la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué se ha aceptado tan pasivamente esta dantesca exterminación de seres humanos? ¿Qué se esconde? ¿Cuál es la verdad?

Australia es el único país que ha reaccionado enérgicamente. Dicen que 161 países se han sumado a la condena. Sabemos que Alemania, el Reino Unido y otros países han pedido a China cuantiosas compensaciones por los daños, sin ningún éxito. Pero hasta ahí. Y aquí no ha pasado nada.

Si Bill Gates, Soros, la Fundación Rockefeller, la OMS, China, asociada con otros países y otras familias pudientes, están implicados y lo hicieron para diezmar la población global y crear el Nuevo Orden Mundial, ¿por qué no se les acusa? ¿Qué está pasando realmente? Hay tanta noticia falsa, que no se sabe qué creer. En lo personal siento rabia, frustración, confusión y tristeza. Me siento impotente. Me imagino que muchos se han hecho la misma pregunta. China tiene que estar involucrada porque de los Laboratorios de Wuhan salió y se expandió el famoso virus. Pero China en vez de pedir disculpas por el daño irreparable causado al mundo más bien lo desafía. Y la República de China es una potencia mundial con armamento nuclear. Justifican la pandemia como un accidente. Lo más curioso es que no avisó al resto de los países de la amenaza de este virus oportunamente y con la colaboración de la OMS permitió que se expandiera por todo el mundo. El presidente Trump acusó a la OMS de estar en complicidad con la República de China y le quitó la ayuda monetaria. Y también acusó a China, la recriminó y prometió una investigación a fondo. Ya no se supo nada.

Por el bien de la humanidad espero que todo se esclarezca y se sepa la verdad sobre esta pandemia que ha cambiado para siempre nuestra forma de vivir y ha asesinado casi un millón de gentes en todo el mundo y sigue haciendo daño. Ojalá se unan todos los países afectados por este letal virus y castiguen a los responsables de esta horrible pandemia.

¡A Dios sea la gloria!