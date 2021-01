En democracia, las elecciones no se tratan del árbitro

El reloj hacia el evento electoral de febrero ya no se detendrá. Detrás suyo está el juego político connatural a la democracia, las tensiones propias de una nación con temas acuciantes y la incertidumbre sobre los efectos pospandémicos en el costo de la vida, el empleo y el sistema de salud. Y como garante de la legalidad de los comicios, se cuenta con el Tribunal Supremo Electoral, una institución que fue herencia directa de los Acuerdos de Paz.

Antecesora del Tribunal fue un Consejo Central de Elecciones; en el adn de uno y del otro encontramos el espíritu de cada época, con el CCE funcionando con cuestionable autonomía y poderosos vasos comunicantes con el oficialismo, y una animación más representativa de la sociedad en el TSE, con mayoría de magistrados propuestos por los partidos políticos en contienda y una presidencia detentada por el instituto que más votos ganó en el ejercicio anterior.

Varios países latinoamericanos también cuentan con este modelo de organismo único al que se le encomienda esta función; otros cuentan con dos instituciones especializadas, una en lo administrativo y otra en lo jurisdiccional; en alguno, el poder del Estado se divide en cuatro, siendo este último el electoral; y finalmente, algunas naciones siguieron confiando todo lo relativo al sufragio al poder judicial ordinario.

Por supuesto, el salvadoreño es un modelo perfectible, pero en todos por igual encontramos criterios transversales, a saber inmediatez y esencialidad, y en los estados que tienen un artefacto jurídico como el TSE, es decir Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Honduras y Panamá, dirección política, paridad de rango y autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

Es así porque, nunca más útil de recordar que en el año del bicentenario de la independencia centroamericana, estas instituciones comparten una filosofía madre cultivada a lo largo de los dolorosos procesos de democratización continentales: la lucha por que todos los poderes, los públicos en primer término, se sometan a la Constitución, limitando su actuación a la esfera de lo discrecional.

Quintaesencia de la representatividad democrática, en sociedades como la nuestra, dominadas por las ansiedades y el ideologismo, los comicios suelen rodearse de innecesario drama, con emociones a flor de piel. A veces histrión y a veces convicción, los participantes terminan satanizando al árbitro. Pero merced a la naturaleza dinámica del derecho y a su relación con los factores reales del poder, ordenamientos electorales como el salvadoreño han fortalecido sin ninguna duda el sistema democrático, en aras de más igualdad, justicia social y libertad. Eso no debería cuestionarse en ningún escenario previo ni posterior al de febrero.

Por inspiración y compromiso con la sociedad y el Estado, los partidos políticos deben garantizarle a la nación su sometimiento a la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral; aunque la mayoría de ciudadanos lo quisieran, que los candidatos lo hagan o no con desparpajo narrativo es un servicio extra que no puede exigírseles, toda vez que la calidad, la madurez y el patriotismo o se tienen o no se tienen.

Una elección somete a decisión el futuro de temas fundamentales de la administración pública y de la agenda a mediano plazo del Estado; lo que no debería estar en juego ni siquiera de modo ficticio es la credibilidad del árbitro ni la inspiración democrática de las instituciones. Que así sea debe ser el propósito de los salvadoreños en 2021.