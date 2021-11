En democracia no debe haber madrugonazos

El estilo de legislar de la presente Asamblea de mayoría absoluta de Nuevas Ideas está basado en que el presidente de la República les envía una pieza de correspondencia un martes por la mañana, la sesión plenaria se realiza en la noche, y después de un madrugonazo, al día siguiente amanecemos con una nueva ley, que nunca fue discutida, analizada, que no cuenta con sustento técnico y que en la mayoría de casos perjudica a los ciudadanos.

Los diputados de Nuevas Ideas dicen legislar para beneficiar a la población, pero sus acciones dicen lo contrario. Veamos algunos ejemplos: El 1 de mayo destituyeron inconstitucionalmente a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional y eso perjudica a todo ciudadano que busque justicia y protección de las acciones arbitrarias del gobierno. Si alguien es capturado y retenido ilegalmente en la cárcel, es la Sala de lo Constitucional la que tiene que resolver un Habeas Corpus o un recurso de amparo para proteger los derechos de los ciudadanos. La Sala definió inconstitucionalmente que el presidente Bukele se puede reelegir en 2024. Otro ejemplo: El sábado 5 de junio el presidente Bukele anunció en un video que se presentó en una reunión de bitcoiners en Miami, que El Salvador sería el primer país en el mundo en hacer del bitcóin una moneda de curso legal. El martes 8 de junio enviaron un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y el miércoles a primera hora de la madrugada ya la habían aprobado los diputados.

Un cambio monetario como el que pretende hacer el gobierno con el bitcóin requería de muchas consultas nacionales e internacionales, de un análisis técnico profundo que explicara los beneficios y riesgos, los costos y ventajas de implementar una decisión de esa envergadura. Por el otro lado se requería de un tiempo de alrededor de un año para poder desarrollar la chivo wallet, los reglamentos y que los bancos pudieran convertirse en casas de cambio, si así lo deseaban. Al final, todo se hizo a la carrera, se gastaron más de $200 millones y todo fue un fracaso.

El presidente Bukele indicó el 15 de septiembre, que en 30 días presentaría una reforma de pensiones a la Asamblea Legislativa. A fines de octubre dijo que la presentarán en los próximos días y el ministro de Trabajo ha indicado esta semana que lo harán en noviembre. Ayer el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, dijo que en su plan de trabajo de los próximos 6 meses incluirán la creación de una comisión para discutir el tema de pensiones. El Diario El Salvador consigna que Guevara dijo: "Nosotros vamos a estudiar en profundidad la propuesta (de pensiones); la comisión especial se encargará de eso. Garantizaremos que el pago de pensiones sea digno, que sea sostenible...".

Es refrescante escuchar un discurso diferente de parte de Nuevas Ideas, en el sentido que en este caso va a haber discusión sobre una reforma que afecta a más de 3.5 millones de salvadoreños que tienen ahorros en las AFP y que no la puede hacer el gobierno a puertas cerradas en Casa Presidencial con un puñado de sindicalistas afines al partido de gobierno. Ojalá que se hayan dado cuenta de que para hacer una reforma de pensiones que beneficie a los cotizantes y que no sea para resolver los problemas de dinero del gobierno, se requiere de un análisis profundo, con estudios actuariales realizados por empresas o instituciones de sólido prestigio internacional, que garanticen que ese incremento en pensiones sea sostenible a no menos de 70 años. Un error de cálculo en las pensiones puede tener un efecto de $5,000 o $10,000 millones de valor presente, en un período de 70 años.

La comisión debe evaluar el efecto beneficioso que tendrá el incrementar las pensiones a los que se retiren en 2022 o 2023 vs. el impacto negativo que puede tener en los jóvenes de hoy que se retirarán dentro de 20 o 30 años. A los diputados les corresponde realizar una reforma que beneficie a los mayores de 60 años como a los jóvenes de 20 años que están comenzando su vida laboral. De lo contrario es pan para hoy y pensiones de hambre para mañana. Los madrugonazos deberían ser cosa del pasado.