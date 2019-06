En el Día del Maestro, que es una fecha emblemática, hay que hacer coincidir armoniosamente las imágenes vividas y las imágenes por vivir

Desde que tenemos memoria educativa, el Día del Maestro ha sido un hito emocional de gran poder evocador. Y es que la relación que cada niño y cada adolescente tiene con los que han sido sus verdaderos maestros no sólo no se borra con el tiempo sino que va coloreándose entrañablemente con el paso de los años. En mi caso personal, en cuanto esta fecha se avecina vuelven a visitarme sentimentalmente las imágenes de los maestros de aquellos años, y muy en particular los que más directamente se acercaron a mi sensibilidad y a mi pensamiento. En ese orden, están aquí las figuras de educadores que tuve la gracia de conocer en el Colegio García Flamenco ubicado en la Octava Calle Poniente del centro de San Salvador, muy cerca del Palacio Nacional, del Hotel Astoria, de la librería Navas, de la iglesia El Calvario, entre otros lugares relevantes del después llamado Centro Histórico, que hoy está reviviendo.

Al hablar del Día del Maestro inmediatamente se me dibujan en la memoria las escenas características de aquel Día, que siempre se juntaban en una ceremonia de saludo y agasajo a los maestros en los espacios del Colegio en la noche del 22. Y las figuras más representativas del García Flamenco, que eran entonces don Rubén H. Dimas y don Saúl Flores, estaban ahí, como guardianes de la tradición, como portadores de la misión y como inspiradores de las nuevas generaciones. Me hallaba yo, a los 12 años, en Primer Curso de Secundaria, y ya venía haciendo ejercicios de creación literaria desde algún tiempo atrás. Escribí un poema dedicado al Maestro, y don Saúl Flores, que mantenía una página en el Diario Latino, me lo publicó ahí. Fue mi inauguración pública, y no lo olvido nunca.

En aquellas décadas que algunos tuvimos la suerte inolvidable de vivir en toda su intensidad, el 22 de junio era no sólo ocasión celebratoria sino, sobre todo, punto de reunión de mensajes inspiradores. Ahí estaban los maestros, en memoria y en persona, en palabra y en gesto. Y en el caso de nuestro Colegio, la figura de Marcelino García Flamenco siempre se hallaba en el centro. Al respecto quiero traer a mención una página de alto valor evocativo que salió de la pluma de nuestro inolvidable maestro don Saúl Flores, y que aparece recogida en una de las obras estelares de don Saúl, "Lecturas Nacionales de El Salvador", que desafortunadamente ya no se lee como entonces. El título de dicha página es "El Maestro Mártir". Hay que revivir ese tipo de lecturas, sobre todo para que los niños y los jóvenes descubran los símbolos mayores de nuestra historia, en todos los campos de la misma.

Insistimos en subrayar que la formación educativa inicia desde el primer día de nuestra presencia personal en este mundo, si es que no antes. Eso significa que la primera escuela es y tiene que ser la familia, que es donde se ponen las bases estructurales y funcionales de la personalidad. Pero la escuela institucional también tiene la misma misión en seguimiento, porque ahí se complementan y se consolidan las estructuras del carácter. Es por todo ello que el trabajo magisterial debe ser definido y organizado en forma integradora.

El sistema formativo viene a ser multifacético, y así hay que visualizarlo y organizarlo para que cumpla con su real misión. Y esto se aplica a todas las sociedades, independiente de las diferencias y matices de las mismas. Para que dicho sistema pueda volverse entrañablemente operativo se hace necesario, pues, que en cada sociedad se pongan en marcha los mecanismos educativos que sean apropiados y conducentes.

Y en ningún caso hay que obviar la verdadera responsabilidad de la formación, que abarca el intelecto y el carácter, porque el ser humano –cualquier ser humano– es una unidad de destino, que se manifiesta minuto a minuto como un manantial de vivencias. Ese manantial debe convertirse en arroyo que desemboque en el río de la autorrealización, el cual avanza hacia el mar de la trascendencia. Estamos, pues, ante un mapa animado.

Se está volviendo a hablar mucho de la educación en estos días, y por ello es más oportuno que nunca recopilar ejemplos de figuras estelares y de prácticas sobresalientes. ¿Será posible que la experiencia de las antiguas Escuelas Normales pueda revivir en el presente?

Este día recordemos y proyectemos, porque la Escuela y el Maestro son presencias inconfundibles y motivos inolvidables. Cierro los ojos y vuelvo a las aulas de entonces. Ahí, frente a nosotros, está Don Rubén dándonos su lección de todos los días...