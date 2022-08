En el Tribunal Supremo Electoral se requiere de más carácter y posición unívoca

A mitad de la semana se criticaba en estas líneas la improvisación que derivó en la intempestiva liquidación de la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador, con los perjuicios que eso supondrá para cientos de empleados y la previsible devaluación de las tareas que esa institución realizaba, desde ahora competencia del Banco Central de Reserva.

Pues la sensación alrededor del proceso eleccionario 2024 es parecida. No se tiene claro el proyecto de voto en el exterior, a consecuencia de ello tampoco se cuenta con un boceto de presupuesto y exceptuando el calendario de los comicios, en los que por motivos que no fueron esclarecidos habrá un mes de separación entre presidenciales y legislativas respecto de las municipales, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral suenan más dispuestos a recibir órdenes que a tomar decisiones.

Consultada ayer sobre la decisión de la Sala de lo Constitucional de soslayar el principio de alternancia como eje de la forma de gobierno republicano, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral se abstuvo de sentar posición; ¿qué caso tiene el mutis si el mismo órgano, máxima autoridad nacional en la materia, se pronunció al respecto hace poco menos de un año, con un comunicado? Que la funcionaria no haya siquiera respondido de un modo críptico, prometiendo respetar la Constitución o cualquier otra de los que antes eran juramentos y ahora son sólo eslóganes, es llamativo e ilustra lo enrarecido del ambiente alrededor de ese colegio de personas.

Que la atmósfera alrededor del Tribunal sea tan tóxica como la que también se cierne sobre otros organismos en cuya gestión el régimen está particularmente interesado es inevitable. Pero los magistrados tendrán que exhibir más carácter y sobreponerse a la marea: el reto es enorme, en lo operativo no tiene parangón con ninguna de las elecciones anteriores y de hecho, a falta de 19 meses para el evento, la fecha de entrega del proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa se acerca.

Como si no fuera suficiente con desarrollar las tres elecciones, el ingrediente más complejo es la posibilidad de que 600 mil salvadoreños registrados en el exterior puedan emitir su voto. Democráticamente será un éxito, sin duda un parteaguas que marcará un antes y un después en la integración de la nación salvadoreña, un reto para el que los partidos políticos no lucen preparados a nivel de contenido ni de propuestas; pero honrar y reconocer el derecho de toda esa ciudadanía podría no ser posible a juzgar por los atrasos que el Tribunal Supremo Electoral lleva sobre sus espaldas, propiciados desde el mismo parlamento que se tardó más de lo necesario en definir el modo de implementación de ese sufragio internacional.

Mal harán los magistrados del TSE en contaminar su trabajo de la inexorable controversia acerca de la alternancia y la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero es precisamente para superar esa situación y poder concentrarse en la planificación y ejecución de un cronograma con tantas dificultades que debería adoptar una posición unívoca al respecto, hacerla pública cuanto antes mejor y, por supuesto, responsabilizarse personal e institucionalmente de los efectos que de ella emanen.