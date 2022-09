En el ambiente global de nuestros días hay una tensión permanente porque las antiguas grandes potencias ya no pueden actuar como antes

De entrada, cada vez resulta más innegable que al mundo del presente ya no le es posible funcionar como podía hacerlo aun en el pasado reciente, siguiendo el ritmo y la dirección de los máximos poderes establecidos. Era, sin duda, un conjunto de reglas artificiales y artificiosas, que parecía inmutable en función de las voluntades superiores que entonces imperaban, y que así lo hicieron durante muchas décadas. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban decididamente contrapuestos en sus visiones y en sus objetivos propios, pero que habían aprendido a entenderse en sus métodos de acción, en función de los respectivos intereses de poder. Y aunque nada de aquello era normal, el equilibrio estaba ahí, y todo hacía creer que eso no variaría en el futuro visible y previsible. Así las cosas, allá en un momento de los años 80 del pasado siglo todo empezó a girar de repente, dejando a las "Superpotencias" libradas a su suerte.

Esto último no sólo ha generado un nuevo esquema de interacción entre las que eran en aquellos entonces las fuerzas sociopolíticas que se imponían desde las más altas cumbres del poder mundial, sino sobre todo un estilo de tensiones que revela a cada paso el hecho de que ya no hay control total desde las alturas, sino un flujo constante en las llanuras de la realidad. Antes las fuerzas mayores se respetaban, porque un choque frontal podía significar la debacle de todo lo existente; hoy, como eso ya no podría darse porque las condiciones globales son muy diferentes, lo que ya se está dando es un desgarramiento de relaciones, cuyos despojos van quedando diseminados por todas partes. Y esto hace que tanto la paz como la democracia se hallen en constante riesgo de daños que podrían llegar a ser irreparables.

Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se culpan públicamente de las tensiones mayores que dominan en el escenario internacional actual, pero nadie parece dispuesto a intentar la activación de fórmulas viables para evitar eso. Lo cual sin duda deriva de la resistencia generalizada a reconocer y plantearse la realidad como lo que es: un ejercicio permanente de sostenibilidad fundada en el hecho cierto de que nadie se puede proclamar seriamente como gestor inequívoco del presente ni como formulador infalible del futuro. Una buena dosis de sensatez realista es lo que venimos necesitando desde siempre, y mucho más en estos tiempos. Y aclaremos el punto: lo necesitamos todos como el principal ingrediente de la nueva normalidad.

Sorprende pero no extraña que los pasados superpoderes estén mostrando la inmadurez que acecha a todos los poderes desde su respectiva intimidad. Este es otro signo de que la universalización del presente nos está revelando a todos nuestros compartidos lazos de sangre. Para un país como el nuestro, que antes era sólo un punto prácticamente invisible en el mapamundi, la figuración con identidad que hoy nos ubica desde cualquier punto de mira viene a ser una especie de transfiguración jamás imaginada. Y la tarea de administrar eso en forma inteligente y proyectiva es el compromiso siguiente. Asumámoslo, pues, en todo lo que representa.

El cambio estructural y funcional que se está viendo y activando en el expansivo escenario global indica, en primer término, que el mundo ya no es el de antes, ni podría volver a serlo. Agradezcámosle a la suerte que no podamos volver a lo que teníamos conocido hasta la saciedad: es la hora de las reinvenciones constructivas, que parten del replanteamiento de las realidades conocidas y por conocer. Una de las cuestiones que resultan más visualizadoras, sobre todo para un país como el nuestro, es el hecho de que todo lo que venga en bien nos impulsará como nunca en el pasado.

Hoy nos encontramos abriendo espacios de cara al futuro, y eso nos llega cuando estamos más impulsados a ello, especialmente en el ánimo de la ciudadanía. No son los pensadores y los planificadores de siempre los que están hoy a la vanguardia: es el ciudadano común, cuya lucidez y determinación se hacen valer frente a los poderes establecidos, que van perdiendo su vitalidad tradicional como una muestra incuestionable de que nos hallamos de veras en otra época.

En los tiempos de la bipolaridad cupular en el mundo todos estábamos marcados por la suerte de los "mayores"; pero eso parece haberse esfumado sin retorno, y aunque en el decurso histórico muchísimas cosas pueden pasar, aun siendo imprevistas, ahora ya no se ve factible ninguna clase de retorno a las fórmulas anteriores. Y esto es una noticia en verdad alentadora y motivadora.

Los conglomerados populares se hacen oír cada vez más por doquier, y lo más curioso e insospechado del caso es que eso casi siempre está viniendo de manera pacífica, porque ya no hay ideologizaciones violentas que estén en la base de dicho acontecer, en abierto contraste con lo que ocurría en el pasado.

La tensión provocada por las antiguas superpotencias ya no es capaz de imponerse sobre la lógica del avance evolutivo que hoy nos rige a todos. Lo que abunda es la bulla sin sentido, a la que hay que prestarle atención, pero no rendirle ningún tributo.

El mundo que viene tendrá, sin duda, una redefinición de roles políticos, sociales y económicos en todos los niveles y sentidos. Preparémonos para ello.

La ciudadanía está redefiniéndose cada día más. Y el nuevo destino tiene la palabra.