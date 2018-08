Consideramos apropiado el utilizar una frase publicitaria, muy en boga e irónica para calificar una acción desafortunada, como es nuestro propósito. Ella es "situar a personas o cosas en el lugar equivocado". Se pretende aplicarla a aspectos de la política criolla, al caer en fallidos aciertos por decisiones precipitadas. Está a las puertas la elección de un presidente de la República y un paso no meditado, al concederle la conducción del Gobierno en momentos de crisis, a un ciudadano valorado más por lo político que la idoneidad que demanda el puesto, en los tributos exigibles: acatador fiel de la Constitución, amplia capacidad, moralidad notoria, probidad, patriotismo; no influenciable por tendencias antidemocráticas, totalitarismo, populismos y otros ismos, esa es la preocupación y tarea que enfrentarán los salvadoreños para darle un mejor rumbo al país y no cometer los errores del pasado. Claro ejemplo de cómo la política termina rompiendo consensos y buenos propósitos es el nombramiento de magistrados de la CSJ.

En lo que resta de tiempo para los comicios presidenciales, pese a tantas promesas, se repetirán conductas y escenarios: jefes de campaña en busca de impulsar e idealizar perfiles, aunque el refutamiento vivencial de la ciudadanía arroje otra lectura. El poco arrastre será suplido con hojas de vida ambiguas y dudosas. Sectores de corte estatal optimizarán indicadores. Las agendas de visitas a comunidades abundarán en brazos de calle y el "chinear" niños con intención premeditada. Muchos piensan ya agotada esa utilería.

No faltarán por cierto los consabidos epítetos de oligarcas, burgueses y capitalistas, como herramientas de desprestigio e intolerancia utilizados por la izquierda para tildar a sectores conservadores; pero nuestro pueblo tiene otra captación y óptica: líderes surgieron de abajo, supuestamente identificados con su precariedad y sensibilidad social, resultaron en muchísimos casos con mayor rapacidad y ambición que sus adversarios. Ahora comprenden que el actuar de manera correcta no es cuestión de cuna, de color de piel ni de tamaño, excepto en lo concerniente a estatura moral. Deben alejarse de afiliaciones gangueras y saber que sumarse sin plena convicción a esas corrientes envilece aún más la política. Deben luchar porque la majestad del voto ejerza su poder soberano y nunca convertirlo en instrumento de oprobios, escalera y limitante de libertades.

El Salvador, con la madurez y experiencia que le han dado los años, debe estar consciente de que solo utilizando las armas que proporciona la democracia: una actitud patriótica y un razonado voto, alcanzará progreso, paz, certeza jurídica y una visión de país sostenible. Actuar de manera diferente, o sea una elección presidencial –con sus comparsas– a la ligera y mal fundamentada, dará practicidad a la frase que titula el artículo "estamos en el lugar equivocado"...