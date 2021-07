En el sucesivo ejercicio político, toda apuesta que quiera sustentarse en la incertidumbre acaba siendo un juego autodestructivo

Todo proceso nacional, y muy en particular los que van íntimamente relacionados con el cambio en su expresión más acelerada y sensible, tiene que encontrar sus debidos sustentos en los mismos resultados tangibles y comprobables del quehacer evolutivo, porque si no todo va quedando progresivamente en el aire, como se observa para el caso en las situaciones dominadas por el desatino populista, que ha ido ganando tanto terreno en estos tiempos. Desafortunadamente, ese cambio al que hacemos referencia se grafica cada vez más dentro de los esquemas populistas, lo cual va complicando aún más las cosas, porque el populismo –con independencia de las formas y de las derivaciones que asuma– tiene siempre en el fondo un semillero de ficciones pervertidoras del quehacer real, lo que hace que se acumulen deformaciones y despistes que acarrean en todo caso graves desajustes.

Ahí está la fuente principal de la incertidumbre que hemos visto crecer en nuestro ambiente como una ola sin control; y el hecho de que nos movamos en un mundo y en una época cada vez más adictos a lo incierto nos pone ante una tarea correctiva que ya no admite dilaciones de ninguna índole. Ahora mismo, nuestro país está entre los que van a la vanguardia en el fenómeno transformador, y por supuesto en las diversas modalidades del mismo. Ese fenómeno en el que constantemente ponemos el debido énfasis nos exige, en primer término, asumir nuestra condición de vanguardistas representativos de los tiempos y de abanderados conscientes de nuestra responsabilidad ejemplarizante frente al resultado de lo interno y frente a las múltiples condiciones de lo externo. Ahora todo se mueve, y asumir esa lógica viva es inescapable.

Sabemos, por evidencia que se va haciendo más y más elocuente en el día a día, que hoy somos visibles como nunca antes lo habíamos sido, y tal constatación nos pone ante una tarea para la que debemos irnos preparando en el camino. Tal visibilidad muestra, como todo, sus pros y sus contras. El principal pro es que podemos aprovechar en todo sentido la multiplicidad de las oportunidades que ofrece una era tan diversa y diversificada como la actual; y en cuanto a los contras, lo más riesgoso es que la avalancha constante de los aconteceres nos envuelva en su incansable dinámica. Y lo cierto es que todo en la vida tiene un precio, y la visibilidad, por natural que sea, no escapa a ello. Y ahora nos toca a nosotros vivenciarlo al máximo.

Nos hemos puesto, por obra de todos –los que estuvieron antes y los que ahora están–, en la línea de las transformaciones aceleradas, lo cual, como decimos al comienzo, hay que procesarlo con la inteligencia que viene al caso, para que las respectivas incertidumbres no sólo no se salgan de control sino se hallen cada vez más sujetas a los debidos controles de racionalidad y de legalidad. La incertidumbre, como tal, cuando es un fenómeno generalizado dentro de sociedades específicas, genera riesgos que podrían llegar a ser devastadores. Evitar esto implica desplegar reajustes estructurales y funcionales que verdaderamente respondan a su fin.

El remedio principal contra la incertidumbre es la predictibilidad, y para que haya predictibilidad en el sentido estricto y suficiente del término se hace indispensable que la realidad concreta de la vida en comunidad funcione con la amplitud y con la precisión adecuadas al fin que se busca en primer término, que es el despliegue de las potencialidades de un auténtico ejercicio democrático. No olvidemos en ningún instante que desplegar en serio dichas potencialidades equivale a proveerle bases seguras al sano desempeño de la actividad nacional.

Suficientes incertidumbres hay ahora en todos los ambientes, incluyendo desde luego el nuestro, como para estar agregando más elementos inciertos que vienen siempre a complicar aún más las cosas. Y al respecto pongamos como ejemplo vivo y lacerante lo que se está dando con el Bitcoin, que está bien autorizar como expresión de los tiempos pero sin caer en los extremos de una obligatoriedad que puede ser la puerta de grandes arbitrariedades del más alto riesgo.

Esta coyuntura nacional e internacional promueve inseguridades de toda índole, y eso bastaría para que todos nos pusiéramos en máxima vigilancia y cautela frente a lo que puede traernos el día a día. Los reajustes estructurales y funcionales a los que acabamos de referirnos deben partir de los comportamientos de todos para que no quede ningún portillo por el que pueda colarse la disfuncionalidad de cualquier tipo.

De ninguna manera ni por ninguna vía hay que permitir que se continúe socavando la estabilidad básica en nuestro escenario nacional. Por el contrario, de lo que se trata es de fortalecer las sanas prácticas, a fin de que se haga posible volvernos cada vez más viables como sociedad y como institucionalidad.

A estos niveles de nuestra propia evolución lo más determinante es consolidar el presente, proveyéndole así al futuro los insumos indispensables para que haga su labor en forma coordinada y eficiente.