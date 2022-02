En épocas especialmente complejas, como esta en la que estamos en nuestro país, es más decisivo que nunca tener los fines bien definidos

Durante un larguísimo período de tiempo los salvadoreños parecíamos estancados irremediablemente en una "normalidad" que se amparaba en esa falsa estabilidad porque en verdad no había tal "normalidad" sino una rutina encubridora de la falta de progreso prácticamente en todos los ángulos de la vida nacional. Afloraban en forma periódica brotes de anormalidad extrema en lo político, como cuando se producían los Golpes de Estado que sometían a control implacable todo lo demás, incluyendo las posibilidades de libertad, que siempre quedaban aplastadas por la fuerza del poder; pero la auténtica normalidad no existía en ninguno de los aspectos de nuestra vida, desde lo familiar hasta lo institucional, pasando por lo social, lo económico y lo político, con lo anímico como la guinda del pastel. Y lo anterior quedó demostrado al iniciarse esta época de acelerados destapes.

Hay que señalar, entonces, que una buena parte de las turbulencias que agitan nuestra realidad provienen de no contar con una normalidad que pueda sostenerse como tal y de la falta de iniciativas sustanciales que puedan conducir hacia ella. Esto último va en conexión con las agresivas tentaciones de acaparar el poder en todos los niveles del quehacer público. Por eso mismo nuestra incipiente democratización se ve tan expuesta y asediada en el ejercicio cotidiano de la vida política. Tomar conciencia plena de todos estos desajustes tan perniciosos constituye la clave inicial de un buen desempeño desde lo máximo hasta lo mínimo; y es a lo que más se resisten todos aquellos que se han beneficiado de manera continua de los vicios existentes, ya se trate de individuos, de grupos o de organizaciones.

Tener sueltos los propósitos por alcanzar y en sistemático desorden las iniciativas por emprender conduce a la inviabilidad generalizada, que ha sido nuestro principal motivo para no lograr salir adelante. Y así se van malgastando progresivamente las energías de las que se dispone y se desperdician las oportunidades que surgen en la ruta. Y todas esas pérdidas se acumulan para hacernos sentir que este presente nos lleva en la misma dirección de aquel pasado. Puestos en tal perspectiva, se hace más imperioso que nunca preparar efectividad, desplegar creatividad e impulsar modernidad, todo en un solo gajo. No es hora de tanteos ni de titubeos, sino momento de compromiso fértil e irreversible con el progreso.

Estamos en el deber de recalcar que todo centralismo, personalista o no, es una apuesta segura a la distorsión de las políticas y a la dispersión de los resultados de las mismas. Lo que no podemos, bajo ningún concepto, es dejar que las cosas pasen sin control continuo, como si en sí mismas llevaran las garantías de su efectividad. Hay que reconocer que la vida personal y el devenir social son un constante desafío, que no admite como válidas las rutinas cómodas y que, por el contrario, reclama evaluación permanente para corregir a tiempo todo lo que exija saneamiento y para reorientar oportunamente todo lo que se vaya saliendo de la ruta.

Como decimos en el título de esta Columna, "En épocas especialmente complejas, como esta en la que estamos en nuestro país, es más decisivo que nunca tener los fines bien definidos". Y tal definición exige, como tarea adicional inexcusable, que haya un orden claro y preciso de las labores del avance. Hay que entender que, hasta en lo más elemental, no es posible obtener resultados sustanciales si no están activados los criterios del orden sucesivo. Y, por ende, es preciso escapar de la tendencia improvisadora, sea cual fuere la forma en que se presente.

Lo anterior implica un estudio continuado de los hechos que pasan, sin perder de vista que todo forma parte de una cadena que no es ni puede ser planeada por nadie en concreto, aunque a veces así lo parezca, sino que responde a la naturaleza misma del quehacer y del hacer humanos, enlazados inexorablemente y de forma continua. Y eso, en la actual modernidad, se ha vuelto aún más imperioso porque la globalización integra perspectivas y comunica sociedades en forma constante.

Dadas las condiciones señaladas, que en ningún sentido pueden ser dejadas de lado, el concepto de sociedad y de comunidad funcionales se halla en primer plano, con un protagonismo pleno. No hay exclusividad excluyente que valga: hoy no se puede poner al margen nada de lo que pasa ni tampoco sacar del juego a aquellos que nos disgustan. Tenemos que aceptarnos a todos como sujetos en acción.

La serenidad en el análisis nos debe llevar a ver las cosas y a valorar las conductas sin ningún extremismo deformador del juicio, porque si esa tendencia no cambia con ánimo correctivo iremos de mal en peor, como nos ha ocurrido de manera consuetudinaria. Ese es el mensaje más claro de las actuales circunstancias.

En las etapas de renovación que no admiten alternativas el secreto está en no resistirse a la lógica del cambio, que en todo momento debe reconocerse como el factor esencial para lograr la evolución que nos abrirá las puertas del futuro.

Hay que continuar insistiendo en todo esto a fin de darnos la verdadera oportunidad de salir adelante con todo lo que soñamos, anhelamos y necesitamos.