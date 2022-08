En este gobierno, lo que se dice y lo que se piensa nunca son lo mismo

El presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Ernesto Castro, decidió retirar ayer del edificio parlamentario las placas que conmemoraban la construcción del inmueble en 1974 y su reconstrucción en 2005. "He girado instrucciones precisas para retirar de la Asamblea Legislativa toda placa que conmemore, celebre o recuerde cualquier vestigio de quienes tanto daño le hicieron al país. La memoria histórica no tiene por qué rendir tributo a corruptos, corruptores y cómplices", informó el funcionario a través de su canal personal de comunicación.

No fue un timing caprichoso: en una de las placas se lee el nombre de José Melgar, ex vicepresidente legislativo y posteriormente ex secretario privado de Salvador Sánchez Cerén quien en esta semana ha sido acusado de participar de una trama que le habría costado al Estado salvadoreño un desfalco de $183 millones. Así que no es difícil inferir que el principal motivo de la iniciativa del diputado presidente es reaccionar con un gesto simbólico ante las noticias que provenían del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.

La posibilidad de que no uno sino los dos gobiernos del FMLN hayan seguido la ruta de defraudación al erario público ideada y ejecutada en su momento por Elías Antonio Saca debe ser establecida por el ministerio público; hasta el momento, en la tarea de investigar la corrupción de los gobiernos anteriores, esta administración ha exhibido más entusiasmo y rabia que resultados. En especial los diputados con sus histriónicas comisiones han aportado más ruido que nueces y a falta de la acción fiscal, en algunos casos hubo más intimidación política que indagación y reparación.

Hasta entonces, la línea de fustigar al incompetente gobierno de Sánchez Cerén y fustigarle por los indicios de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo que caracterizaron su quinquenio será exitosa para cualquier funcionario de Bukele, o en todo caso siempre será más gratificante que referirse a los indicios de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo del presente.

Castro no necesita disculpa por dedicar esa filípica a exdiputados y/o ministros del FMLN o ARENA, en un sentido amplio está recogiendo la animadversión que esas fuerzas antes mayoritarias terminaron generando en el electorado. Retirar una placa es un signo que puede ser baladí, a menos que se trate de una pieza indispensable de la historia nacional que merezca un mejor y público resguardo.

Pero es llamativo que en su proclama a los conserjes de la Asamblea Legislativa ordenándoles el retiro de las planchas, el legislador se refiera a "corruptos, corruptores y cómplices", una categorización de las personas que intervienen en los delitos de cuello blanco poco acostumbrada durante esta administración. A la nueva cúpula gubernamental le resulta más útil referirse a los corruptos y a los cómplices, un listado en el que presuntamente hay funcionarios no sólo de las administraciones Flores, Saca y Funes, sino muchos de la del expresidente Sánchez Cerén.

De los corruptores, no obstante, se dice poco o nada. ¿Quiénes fueron los corruptores de esos gobiernos? ¿Eran nacionales o internacionales? ¿Están desactivados, neutralizados o continúan gravitando alrededor del Estado salvadoreño? No son declaraciones cualesquiera, hablar de la corrupción del pasado inmediato debe incomodar a los miembros de la cúpula efemelenista que son o cercanos al actual presidente o incluso funcionarios de nueva cuenta.

Lo señalado por Castro ¿es sólo un exceso de su diatriba o un signo de que hay grises en las relaciones entre los grupos que conviven en el gobierno? Es la segunda vez en la semana que un alto funcionario hace una referencia inesperada por reveladora o por ruidosa. El primero fue el ministro de Seguridad, quien en el marco de un encuentro regional de derechos humanos sostuvo que el segundo gobierno del FMLN organizó grupos de exterminio al seno de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador. Fueron, una más que la otra, declaraciones que deben haber resonado en otros niveles del gabinete.