En estos días viene manifestándose otro tipo de responsabilidad por cumplir: la responsabilidad histórica renovada

Los seres humanos de la actualidad sucesiva habíamos venido acomodándonos a una especie de rutina mecánica en todos los planos de la realidad, incluyendo desde luego el plano global, del que muchísimos nos sentíamos ajenos por nuestra propia condición marginal en el mapamundi. El Salvador estaba en la lista de esos permanentemente excluidos, y ya lo habíamos aceptado con espontánea y perversa naturalidad. Pero afortunadamente llegó la globalización, que nos ha ido poniendo a todos en el mismo saco; y esto ha hecho que tengamos que reconocer y aceptar desafíos de progreso inescapables y también visualizar horizontes que parecían ser exclusividad de los tradicionalmente poderosos. Éstos se hallan hoy en el mismo saco al que hicimos referencia en líneas anteriores.

A todo este fenómeno le reconocemos, cada vez con menos reservas, una identidad inconfundible como "responsabilidad histórica renovada"; y eso significa muchas cosas al mismo tiempo: integración de percepciones y de voluntades, visualización confluyente de pasado, presente y futuro, y, sobre todo, propósito unánime de tratamiento eficaz para lo que está ya aquí y para lo que venga. Toda esta dinámica tan novedosa invita, como siempre ocurre en circunstancias semejantes, a las conductas que tratan de desbordar los límites establecidos; pero justamente lo que los tiempos que corren nos están demandando es que todos asumamos el reto del presente con responsabilidad actualizada; es decir, con mesura evolutiva.

En nuestro país, toda esta dinámica se presenta en una coyuntura muy especial, que tiene riesgos propios y aperturas insospechadas hasta hace poco. Lo que en verdad está ocurriendo es una diversificación democrática que no se había dado en forma semejante durante los casi 30 años transcurridos entre 1992 y 2019. Ahora falta por ver cómo se manifiestan estas variaciones, sobre todo después de las elecciones inminentes del 28 de febrero del año en curso. Por ahora, las expectativas sobre tales resultados se interrelacionan con las ansiedades que desata el discurso gubernamental que a diario se hace sentir.

El Salvador debe actuar, de aquí en adelante, como un sujeto unificado, y no por el pasado sino por el presente y, sobre todo, por el futuro. Este no es un factor que admita simples expresiones teóricas, sino que debe ser asumido como compromiso de acción constante en el terreno de lo cotidiano, que es donde se define la suerte de los individuos y de las colectividades de todo tipo, incluyendo desde luego los entes estatales. Desafortunadamente –y de seguro como expresión de la inexperiencia democrática que nos sigue afectando, pese a todo lo vivido hasta la fecha para bien y para mal– parece que no nos calan las lecciones del tiempo en movimiento, y a consecuencia de ello se continúan repitiendo viejas y desfasadas maneras de accionar y de reaccionar, con énfasis malsano en una conflictividad que a estas alturas no tiene ningún sentido.

La responsabilidad histórica renovada tendría que ser el componente fundamental de nuestra hoja de ruta, y para asegurar eso se requiere que todos, absolutamente todos, se despojen de todas las limitaciones mezquinas y asuman, con plena responsabilidad, el objetivo básico de los tiempos que corren. Ahí está la clave del avance constructivo, del que todos y cada uno obtendrán los beneficios que merecen, si es que saben responder a las demandas de sus propias circunstancias.

En este momento, alcanzar tal objetivo parece misión irrealizable, dadas las condiciones que con tanta tozudez prevalecen; pero no debemos perder la confianza básica en nuestra condición de seres verdaderamente racionales y razonables. Recordemos que la vida sigue, y que en definitiva nada logra detenerla, por más obstáculos y ansiedades que vayan surgiendo en el camino. Y esto quedó dramáticamente demostrado con el hecho de que la Historia no se detuvo entre nosotros por la obsesiva inclinación a congelarlo todo para asegurar los intereses del poder establecido. Y eso sin duda va a continuar reiterándose, cualquiera que sea la forma que vaya asumiendo dicho poder.