En la cuenta regresiva de las presidenciales

En mi corta vida pública, he resultado incómodo a más personas, que agradable. Tengo definidos mis principios y si estos son políticamente correctos o no, es algo que poco me importa; y por tanto, tratando de decir siempre la verdad, me he hecho enemigo de presidentes, ministros, fiscales y candidatos; y mi cabeza fue pedida en más de un trabajo (incluyendo alguno no remunerado en televisión), pero eso también me ha permitido desplazarme con la conciencia tranquila, dormir plácidamente y comer donde yo quiera con mis amigos. Hoy, ya muy cerca de las elecciones presidenciales, es importante hacer un alto en el camino y detenernos a analizarlas y ver hacia dónde se encamina la República.

A seis meses del evento electoral, los tres contendientes principales parecen no tener definida una política; y se enfrascan en dimes que te diré con un claro afán populista, del que ninguno sale limpio, posando para las fotos con lo que pudiera ser un anuncio de pasta dental, pero sin ningún contenido.

Acaso la campaña más detestable sea la que produce un candidato a través de troles, noticias falsas por imaginarios noticieros digitales y cuentas en Twitter firmadas por esbirros y mercenarios al servicio prepago, como ellos mismos dicen. Quien comande esa forma de campaña no puede merecer mi simpatía, porque detrás de ese estilo solo puede esconderse una mente para quien el fin justifica los medios y que es capaz de denigrar y destruir a cualquiera con tal de conseguir su objetivo. Alguien así, no busca el bien común, sino el suyo; y haría cualquier cosa por alcanzar el Poder. Es una clara mente perturbada que encierra en sí misma el germen de la megalomanía.

El segundo contendiente, de cuyo partido se desprendió el primero que comenté, es por hoy un personaje aparentemente más conciliador, pero tampoco es propositivo; y sobre todo con el riesgo de ser producto de una estructura rígida que no está acostumbrada al disenso y que condena históricamente con purgas a quien no cumple con los mandatos del politburó. Este es el problema; que al votar por él, realmente por quien se vota es por los mismos; si no, veamos, ¿quién es el jefe de campaña y el encargado del programa del gobierno? Pues el mismo actual secretario general de ese partido y el anterior contendiente y ungido candidato de esa cúpula. Entonces, ¿cuál es la renovación?

Y el tercer candidato, quien debería ser el llamado a defender la libre empresa y a luchar por las libertades individuales con toda la fuerza que da la convicción de hacer lo justo, se contenta con hacer lo políticamente correcto; y ahí se equivoca, porque eso no siempre es éticamente consistente o permitido. Ojalá que reflexionando, tome fuerza y renueve su discurso, defendiendo los principios, aunque con ello se granjee el ataque de los enemigos de la libertad.

Finalmente, nos guste o no, debemos entender que el juego democrático implica una contienda libre y transparente; y así como exigimos justicia para nosotros, es necesario proporcionarla para todos. Intentar impedir la participación de cualquier candidato en la contienda no es ético ni es honorable; y por tanto no puedo estar de acuerdo. Debe ser el Pueblo, el Soberano, quien decida finalmente, el nombre de aquel que ha de gobernarlo.