¿En la realidad a quién deseas ayudar?

Muchas personas que se encuentran en el ambiente político se inscriben en partidos existentes o simplemente los apoyan, consideran que lo hacen en función patriótica, otros por intereses de favoritismos personales o de negocios, también para demostrar amistad con los dirigentes y aspiran a desempeñar altos cargos públicos para desarrollar programas e inquietudes en favor de sectores o de la población en general; en verdad no se necesita estar en la política para ayudar a la comunidad, todo ciudadano tiene el derecho y la obligación de colaborar con su país, existen diversas formas para hacerlo, tan sencillo como exponer su criterio para mejorar situaciones que afectan al desarrollo de la comunidad o de la nación, ya sea por medios de comunicación escrita, radial o televisiva o mediante organizaciones privadas o públicas, esta es una manera de colaborar no con el partido o el gobierno, sino con la nación.

La experiencia que cada quien va obteniendo en su vida cotidiana relacionada con los servicios públicos o bien se entera por los diferentes medios y del público en general en cada período de gobierno, puede utilizar los medios disponibles para ofrecer sus opiniones técnicas de acuerdo con sus conocimientos adquiridos o su experiencia personal y proponer alternativas de solución; desde luego corresponde a quienes dirigen la nave de la nación en su momento, escuchar a su pueblo, como lo está vislumbrando la actual administración, según lo divulgado por los diferentes medios que han captado en diversas fuentes o sectores estatales y comunidades del país, lo que indica un buen rumbo de desarrollo, así se espera.

En estos momentos se discuten a diferentes niveles de la población y por todos los medios de comunicación las reformas a la ley electoral, considerando el próximo evento para elegir a nuevos gobernantes legislativos y alcaldes, surgiendo ideas para ampliar y mejorar el sistema actual, por lo que vale indicar la necesidad de revisar e imponer requisitos realmente necesarios del perfil correspondientes a ser candidatos, dado que actualmente se percibe que muchas personas sin mayor conocimiento de las actividades relacionadas con esos cargos no contribuyen a su buen desempeño y únicamente han sido propuestos por los partidos políticos por ser afiliados, simpatizantes o contribuyentes en sus campañas, en consecuencia tiene que existir un reglamento que mencione específicamente las características, profesión y conocimientos intelectuales que corresponde desempeñar, para que el Tribunal Supremo Electoral no permita aceptar a quien no sabrá desempeñarse en la posición para la que haya sido propuesto. Esta propuesta es el resultado de observancia en los funcionarios que no se desempeñan adecuadamente por ignorancia o su personalidad deja mucho que desear.

Los comunicadores periodísticos han revelado el comportamiento de algunos representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa que reiteradamente no asisten a las comisiones que forman parte y a las plenarias, sin que sean reprendidos porque se consideran autónomos, sin que se les descuente el equivalente al tiempo no laborado, lo que corresponde a la Junta Directiva o a la presidencia ahorrar esos dineros, para lo cual sería conveniente dividir los respectivos salarios por trabajo ordinario y destinar el resto a dietas por cada asistencia a las mencionadas sesiones, como lo acostumbran en personal de diferentes dependencias gubernamentales, son reflexiones de muchos ciudadanos que con sus impuestos contribuyen a los fondos que cubren al pago de salarios a funcionarios y empleados públicos a todo nivel. Estas son inquietudes de ciudadanos que con sus votos lograron ser elegidos para representarlos dignamente.