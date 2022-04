En ningún momento hay que descuidar la atenta observación sobre la realidad para activar siempre a tiempo las pautas de la evolución

Los habitantes del momento hemos sido muy descuidados en la percepción de lo que pasa en cada momento, como si todo fuera obra de una especie de reacción espontánea y mecánica, cuyos orígenes están al margen de nosotros; pero lo cierto es que nosotros, como actores conscientes en el escenario de los hechos, estamos vinculados con todo lo que se da a nuestro alrededor, sea cual fuere la relación que tengamos con ello. Le hemos puesto mucha más atención a los estallidos de los petardos circunstanciales que al desenvolvimiento de los procesos evolutivos, casi siempre silenciosos, que se van dando en nuestros múltiples entornos, lo cual nos viene dejando a la zaga de los dinamismos que se mueven dentro del proceso nacional. Así las cosas, nuestros quehaceres actuales están más complicados que nunca antes.

Pero en todo caso hay que saber distinguir a cabalidad entre las complicaciones destructivas y las complicaciones constructivas, para no perderse en despistes ni en prejuicios, que es lo que más tiende a ocurrir, sobre todo en épocas tan confusas como la presente. Para evitarlo en la medida de lo posible se hace indispensable estar atentos al máximo a los movimientos del fenómeno real, hasta en sus mínimos detalles, a fin de que ninguno de éstos derrape hacia lo incontrolable, que es lo que prolifera en la actualidad. Introduzcámonos a fondo en la dinámica de los hechos, pues es en esas interioridades donde se pueden identificar las claves del presente de cara al futuro. Y así se abrirá en forma clara la auténtica ruta del devenir evolutivo.

Descartemos de una vez por todas las imágenes de una evolución que se mueve por impulsos mecánicos, porque si bien es cierto que lo acumulado en las etapas anteriores incide en lo que luego pasará, lo más decisivo en todo caso son los desenvolvimientos creativos que van surgiendo en el curso de los acaeceres que se suceden en el tiempo. No olvidemos que evolucionar es equivalente a recrear, y que a partir de ahí se va estructurando el progreso factible y concretable. No hay progreso sin evolución, y no hay evolución sin compromiso. En el centro de todo ello se halla siempre la voluntad humana, de cuyo desempeño depende en gran medida la suerte del tránsito humano en todas sus expresiones.

Enfoquemos, pues, la voluntad humana como factor de máximo relieve en todo este proceso inagotable. La Historia va recogiendo los testimonios de esa misión sin fin, y por ello resulta determinante su conocimiento para ir avanzando hacia lo que sigue, que es la vida misma. La coyuntura vigente es plenamente propicia para cumplir a plenitud todas las tareas señaladas, y esto hay que asumirlo como lo que es: un reto de sustentabilidad que viene envuelto en un ejercicio de vital supervivencia en todos los órdenes. Así podremos reconocernos como gestores de vida real y tributarios de vida trascendental, todo en uno.

A la luz del despliegue globalizador que protagoniza esto que hoy se está dando en prácticamente todas las latitudes, nuestra voluntad actualizada debe ponerse a la orden de los requerimientos estructurales y procedimentales que se hacen sentir con más fuerza y más imperio en la coyuntura que se vive. Ninguna duda al respecto puede ponerse por encima de tal exigencia sin alternativas válidas, y eso no sólo define el momento sino que determina nuestro accionar en todos los campos. Al menos dicha certeza hay que tenerla inequívocamente clara.

Y en nuestro país lo que va quedando cada vez más a la vista es que no basta con decidirse y sumarse al cambio, sino que hay que comprometerse a cabalidad con los imperativos del cambio, pues sólo así se podrá honrar la lógica del empeño transformador. Y esto quienes en primer lugar deben aceptarlo con intención estratégica son las fuerzas políticas, dondequiera que estén ubicadas y cualquiera que sea el poder que estén ejerciendo por obra de las circunstancias.

Evolución y cambio no son términos sinónimos, sino componentes integrados del efectivo avance en el tiempo, que es lo que debe proponerse toda sociedad, incluyendo por supuesto la nuestra. En este afán la voluntad ciudadana tiene que empeñarse sin reservas, lo cual trae consigo complejidades riesgosas que hay que tener en cuenta para los tratamientos debidos.

Cada persona, cada grupo familiar y cada sociedad han de moverse conforme a una línea básica, en el centro de la cual hay que activar los componentes del pacífico entendimiento, que por supuesto no elimina las normales diferencias aunque sí las va integrando en un esfuerzo de armonía funcional.

Para identificarse con la evolución hay que empezar por visualizarla como un acontecer inherente a la vida, y que responde a su naturaleza. Movimiento vivo y constante, es hermano siamés de la respiración que nos sostiene.

Vivir, entonces, es avanzar en forma metódica, siguiendo los alientos de eso que llamamos destino. Y acogerse a tal dinámica es la fórmula de la supervivencia.