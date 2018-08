En nuestro país urge limpiar la atmósfera nacional de prejuicios obsoletos y de obsesiones absurdas

Los salvadoreños tendríamos que estar cada día más atentos a lo que ocurre en los entornos centroamericanos y latinoamericanos para tener más capacidades actualizadas para entender lo que pasa y lo que podría pasar en nuestro país dadas las condiciones prevalecientes en este momento tan singular del desenvolvimiento evolutivo en general. Para ello resulta indispensable, como medida previa, el reconocer debidamente la situación en que estamos, no en plan de coyuntura sino en términos de estructura. Y al hacer el enfoque desde tal perspectiva lo que queda a la luz es el hecho de que orgánicamente nuestro régimen de funcionamiento y nuestro sistema de vida se han mantenido estables desde que la solución política del conflicto bélico interno nos hizo pasar a una etapa nueva que aún estamos transitando. Se trata de algo verdaderamente valioso. Esto no quiere decir que nuestra estabilidad esté blindada para siempre: lo que queda en evidencia es el imperativo de salvaguardar día tras día la base estructural que nos habilita para seguir adelante.

Los salvadoreños debemos tener presente en todo momento que venimos de una larga experiencia traumática que nos dejó muchas marcas deformantes y muchos despistes reincidentes, y en consecuencia nos toca estar preparados para aplicar de manera sistemática los mecanismos de salvaguarda del proceso en el que estamos afortunadamente inmersos. Y es que los vicios heredados no desaparecerán por sí solos, aunque la realidad presente muestre nuevas formas de expresarse. Así, para el caso, el Acuerdo de Paz que se firmó en 1992 cerró el capítulo de la guerra con sello definitivo, pero no cambió por su sola presencia las mentalidades en juego, como se ha podido comprobar en los años transcurridos desde entonces. En tal sentido, muchas de las conductas políticas continúan dominadas por los viejos esquemas de percepción y de acción, como es tan fácil constatar en el terreno.

Pero en los días que corren se están dibujando novedades que inciden de manera directa en los comportamientos políticos e institucionales que van poniendo cada vez más en claro que las prácticas tradicionales van perdiendo vigencia a ritmo acelerado. Y a eso ayuda también lo que está pasando en los entornos. Para el caso, si la Venezuela chavista estuviera boyante, todos los que recibían su influjo caudaloso se hallarían en actitud triunfal, con el llamado Socialismo del Siglo XXI como estandarte. Y hoy, además, la debacle nicaragüense ha venido a desenmascarar el artificio de las alianzas entre el despotismo autoritario y las fuerzas económicas más pudientes. Todas esas distorsiones están en crisis, lo cual hace que el necesario realismo reordenador pueda irse imponiendo en beneficio de la democracia efectiva.

El panorama actual ya no les da ningún espacio a los prejuicios obsoletos ni a las obsesiones absurdas, lo cual prácticamente elimina el imperio de las ideologías trasnochadas y la beligerancia de los extremismos populistas. Esto no quiere decir que las tentaciones desaparezcan como por arte de magia: significa que ya no hay cómo sostener los esquemas del pasado. Y eso nos obliga a todos, independientemente de las líneas de pensamiento y de los propósitos en perspectiva, a movernos hacia el campo de la racionalidad. Los tiempos apuntan en esa ruta, y cada día se hace más evidente que no hay veredas alternativas, por más que muchos las anden buscando con agresiva y aun rabiosa tozudez.

Pese a que la retórica sigue siendo el recurso más usado para tratar de sacarles ventajas a las ansiedades que circulan por doquier, el desgaste retórico es lo que más se hace sentir. Así resulta de la dramática turbulencia que emerge a cada instante de las redes sociales, en las que predominan los desatinos tronadores y las trampas alevosas. No es de extrañar, entonces, que la atmósfera global esté cada día más necesitada de limpieza curativa, si no queremos que más temprano que tarde llegue a ser de veras irrespirable. Por hoy el objetivo generalizado tiene que ser la reconquista de los buenos hábitos de convivencia y de interacción.

En nuestro país hay que eliminar de una vez por todas el prejuicio contra la participación de las fuerzas privadas en el quehacer público, prejuicio que se incubó en el pensamiento radical de izquierda. Y también habría que eliminar la obsesión de ejercer poder absoluto, lo cual es incompatible con una democracia sana. Todo esto hay que irlo procesando progresivamente, porque las evoluciones de esta índole exigen tiempo de procesamiento y de afirmación. En todo caso, se hace cada vez más claro que hay que ir por ahí.

Ilustración de La Prensa Gráfica / Moris Aldana