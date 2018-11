En nuestros días la política debe bajar de los falsos altares para salir a las calles verdaderas

Confiemos en la sabiduría funcional de este pueblo, que es producto de un largo proceso de ahogos y de flagelaciones. La situación actual se ha vuelto agobiante al máximo, pero la salvadoreñidad se mantiene en pie, pese a todo.

Dentro de tal panorama, la política es uno de los elementos más afectados; y, por consiguiente, en dicho campo hay que aplicar estrategias de cambio y de renovación que ya no pueden esperar bajo ningún argumento o excusa. Esto se percibe, como es natural en esta época, prácticamente a cada paso. Lo vemos en las naciones más relevantes y desarrolladas así como en las zonas y países con más carencias y debilidades. No es, pues, una cuestión de poder, sino un fenómeno de realidad, y así hay que enfocarlo y tratarlo. La política se halla bajo asedio en todas partes; y dicho asedio no proviene de las rivalidades al viejo estilo (como la que se daba en tiempos de la bipolaridad entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética) sino de este nuevo tejido competitivo en el que nadie tiene de antemano todas las de ganar ni todas las de perder. El mundo global es, entonces, mucho más que globalización: es desafío de encuentros y desencuentros, contingencia de ser más o de ser menos, gama de opciones de desarrollo que chocan a cada instante con las actitudes de quienes las asumen...

El quehacer político ha ido perdiendo progresivamente su antiguo vestuario ceremonioso. Y no es sólo cuestión de forma, sino más bien de fondo. En lo que a la forma se refiere, el caso de las tradicionales monarquías es patético ya sin disimulo posible. Y las repúblicas también van mostrando sus brotes de obsolescencia. En medio de todos estos juegos la democracia tiene que esforzarse por sobrenadar las corrientes encontradas, y es un esfuerzo que pasa por las distintas pruebas del realismo inevitable. Eso es lo que queremos destacar metafóricamente en el título de esta columna: bajar de los falsos altares para salir a las calles verdaderas. Es decir, que la política se olvide de ser deidad artificial para que pase a ser ciudadana natural.

La ciudadanización de la política es un hecho patente en estos años que corren. Y aun en un país como el nuestro, donde por todas las experiencias y antiexperiencias acumuladas cargamos con un pesadísimo bagaje de insuficiencias y de deficiencias estructurales de toda índole, dicha ciudadanización va tomando cuerpo e identidad en los hechos.

Lo que en este preciso momento político estamos experimentando es algo muy aleccionador: los antiguos esquemas y las viejas imágenes se esfuman, y lo que más se hace visible y sensible es la impaciencia unida al malestar y a la frustración. No hay signos de violencia política, salvo en el plano de la retórica; y eso debe ser tenido como una señal de que los salvadoreños somos capaces de evolucionar responsablemente, como ya lo hemos hecho en circunstancias aún más adversas.

Y la política lo menos que puede hacer es honrar al pueblo salvadoreño, que es el depositario natural del poder. Hoy, salvo los santos, nadie más debe estar en los altares. Todos debemos caminar en caravana hacia nuestro propio destino nacional.