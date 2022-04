Audio

En otro país y en otro mundo

Aclaración necesaria: debido a que la dictadura ha puesto un nuevo candado, que ha desembocado en capturas ilegales, contra cualquiera que se oponga a los desmanes del tirano; por lo menos hoy, hablaremos de un país ficticio, situado en otra galaxia. Ya que el nuestro, esplendoroso según el régimen, no tiene problemas; y nos gobierna un inmaculado ser de otro planeta, rodeado de ángeles y probos funcionarios.

...

Hace una semana el malévolo dictador ordenó a sus lacayos de la Asamblea que le dieran todavía más poderes; ya que se había hartado de fingirse demócrata y de disimular sus caprichos, con las incómodas leyes que todavía no había abolido, y por las que (al menos en apariencia) debía respetar algunos derechos ciudadanos, residuos de las odiadas décadas de democracia, que incómodamente para él, habían impuesto sus enemigos, en algo que solían llamar "los acuerdos de paz".

Todo esto ocurría en un lejano país, en el centro de otro continente, en un mundo diferente; porque en nuestra tierra, paralelamente, el dulce y conciliador mandatario, verdadero prodigio de sabiduría, había solicitado con candor, a la Asamblea nacional, unas muy transitorias medidas para combatir el flagelo de la delincuencia. Y así, después de muchas horas de un arduo debate, en el que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, se mandó al diario oficial el conjunto de garantías suspendidas, las que fueron publicadas, ocho días después. No sin antes oír al magnánimo presidente, asegurar a la nación, en un brillante discurso de unidad, palabras de aliento y esperanza, en donde quedó la certeza entre los oyentes que aquel estadista de primer orden estaba en control de la situación.

No podía ser de otra manera, porque de no haber ocurrido así, nos encontraríamos con un carnicero en el poder, semejante al que gobierna la nación del cuento, para quien no importa nada, sino satisfacer sus más bajos instintos. Pero en el otro país, ese donde los peores de todos gobiernan, y amenazan constantemente a sus detractores, acusándoles de cuanta sandez se les ocurra, desde ser los responsables de su fracaso en el parque MacArthur, hasta el incremento de la violencia callejera; en ese otro hipotético país, digo, los empleados que lo administran parecen solo tener el interés en hacerse cada día más ricos. Para eso harán cualquier cosa; y sin empacho demostrarán su recién adquirido poder, haciendo hasta cosas ridículas, como sobrevolar sus mansiones, con helicópteros cargados de globos y confeti; dado que hoy, sin ningún pudor, compran y exhiben sus lujosas prendas, al mejor estilo de los narcos de Sinaloa o de los capos del difunto Pablo Escobar.

En el país del cuento, gobierna un tirano megalomaníaco, que hizo destituir ilegalmente a todos los magistrados y jueces que eran independientes, y a través de sesenta y tantos títeres en un parlamento totalmente vendido, compró también a un remedo de fiscal, que se jacta, como todos en ese grupo, de venir de la nada, y ser hoy un potentado que compra casas, vehículos, relojes y ropa cara.

Pobre país ese, que solo existe en las pesadillas de los más extraños ciudadanos. De aquellos que a pesar de todo, aman a su tierra y resisten los insultos y las amenazas del régimen. Pobre país ese, que actualmente ya no tiene ley y en donde cualquier gendarme puede apresar a cualquiera, si solo le cae mal; y acusarlo de ser pandillero y meterlo a la más oscura prisión, sin derecho a defensa y tampoco a comida, tal como lo acaba de escupir el tirano de esa hipotética nación.

Y es, que no se trata de defender a quienes hayan transgredido las leyes, sino de hacer prevalecer el Estado de Derecho, porque en un país sin orden jurídico, cualquiera puede ser aprehendido o acaso, desaparecido. Y nadie podrá evitarlo, si ese es el capricho del opresor o de su gente.

Lástima que muchos se darán cuenta, hasta que les pase a ellos o a algún conocido. Pero eso no está ocurriendo en nuestra patria, claro; porque como se ha dicho, algo así solo podría suceder en una tierra salvaje, mal gobernada por gente sin honor, y protegida por militares sin honra. Pero aun en ese pueblo distópico, el desenlace es predecible: Más temprano que tarde, el tirano caerá y con él sus legiones; y entonces, en ese país imaginario, brillará la luz y sus habitantes volverán a corear a todo pulmón: "Dios, Unión, Libertad".