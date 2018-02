¡En próximas elecciones, votemos todos!

Según encuestas recientes, alrededor del 60 % de ciudadanos estamos decepcionados con los partidos políticos, diputados y altos funcionarios voraces, el elevado desempleo, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, etcétera.

Pero abstenerse de votar no es la solución. Podríamos mejorar si votamos por rostro e intentamos que ya no aparezcan figuras en las planillas de diputados ni alcaldes que tienen lustros o décadas de estar devengando excesivos salarios y privilegios o porque no lo merecen por su poco o negativo accionar en sus responsabilidades.

El TSE pareciera estar sesgado; puso obstáculos a candidatos independientes. No votar sería inconveniente, los partidos políticos son necesarios para mantener las democracias; pero hay que luchar para que los políticos sean honestos, veraces, competentes, no despilfarradores de nuestros impuestos que todos pagamos, hasta los más pobres; y que no pretendan eternizarse en el poder. Cambiemos con nuestros votos las condiciones que están perjudicando a nuestro país.

Abstenerse de votar sería declararnos incapaces de luchar por una patria mejor, por una sociedad que merecen nuestros hijos, nietos, padres, hermanos, todos los salvadoreños.

Pero nuestra lucha debe ser pacífica, mediante el voto que será nuestra poderosa y única arma. No atendamos llamados a la violencia ni a la abstención. Nuestro sufrido “Pulgarcito” necesita paz, solidaridad, seguridad, justicia, desarrollo, respeto y libertad. Atentamente de un abuelo que ha vivido dos guerras: 4 días con Honduras y 12 tenebrosos años de sangrienta guerra fratricida. ¡Que Dios nos ilumine!