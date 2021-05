Era viernes 18 de mayo de 2018, como siempre tenía mucho trabajo, pero no podía dejar de ir a verlo, tenía una semana de estar ahí en cuidados intensivos. Desde que le amputaron una pierna la tristeza lo invadió. Cada vez que regresaba al hospital me aterraba pensar que los doctores dijeran que había que amputarle la otra. Yo había firmado la autorización en aquella ocasión y había decidido que no lo permitiría una segunda vez. Al verlo conectado a todos esos aparatos, sentí que lo mejor era entregárselo ya a Dios y que Él decidiera hasta cuándo nos lo dejaría. Le hablé, le dije que si se tenía que ir se fuera tranquilo. Le prometí que cuidaría de mi mamá y me aseguraría de compensarle con mucha felicidad todo el sufrimiento de aquellos primeros años. Movía repetidamente la lengua. No lo había hecho antes. Luego el doctor me diría que era una forma de hacerme saber que me escuchaba. Al siguiente día, sábado 19 de mayo, a sus 94 años mi papá se fue.

En su tercer aniversario quiero honrar su memoria y creo que una linda forma de hacerlo es compartiendo algunos fragmentos de su libro "Desde la cárcel hacia las cumbres", que narra su experiencia en la cárcel en la que pasó injustamente catorce años de su vida, que reflejan la clase de ser humano que era.

Siempre pensé que una de sus características más importantes era su determinación, cuando leo esto lo compruebo: "Mis recuerdos son confusos respecto a fechas, solamente diré que llegué a la Penitenciaría Occidental el 12 de junio de 1947 y salí de ella el 22 de noviembre de 1960. Los sucesos que iré relatando ocurrieron entre esas dos fechas. Llegué como a las cinco y media de la tarde, acomodándome en la Sala Nº 2 en donde estaban los procesados por delitos contra la propiedad, como ladrones, timadores, estafadores, etc. Me senté en el suelo, con la espalda sobre la pared, y empecé a contar a algunos de los reclusos lo que me había pasado; recuerdo que llevaba unos tres cigarrillos Embajadores en la bolsa de la camisa y aunque todos arrugados, iba a fumarme uno, cuando vi que algunos de los presos se pasaban una colilla entre varios y que fumaban de ella hasta quemarse los dedos y al imaginarme que eso haría yo, decidí regalar los cigarrillos y me prometí no volver a fumar, lo que cumplí a cabalidad durante los catorce años de mi cautiverio".

También era un hombre empático y generoso. "Como yo les hacía escritos a los reclusos –pues había algunos que estaban presos porque nadie se había interesado en decir siquiera una palabra en su favor o una letra, y con mis escritos empezaron a salir muchos– recuerdo que uno de ellos tenía siete años por haberse robado una mano de maíz o sea cinco mazorcas y por supuesto que no lo habían sacado porque en el Juzgado se les había olvidado que ese cristiano existía, pero con mi escrito fue puesto en libertad inmediatamente y después de esto, todos tenían fe en mis consejos. Cuando llegué, para no estar ocioso, formé un grupo de analfabetas y les estaba enseñando a leer; todos me decían "Profe".

Y a pesar de todas las injusticias que sufrió, nunca perdió su fe. "Salí de la Penitenciaría y en la entrada en donde aún existe un árbol de amate, me estaba esperando mi hermana Aída, con quien me encaminé hacia el Parque Libertad, después de comprar dos candelas, y al llegar al centro del mismo me arrodillé nuevamente para cumplir mi promesa de llegar hasta el Altar Mayor de Nuestra Señora Santa Ana con una candela encendida en cada mano".

"Si las cosas no hubieran sucedido como sucedieron, yo no habría conocido jamás a mi esposa y no hubiera tenido una familia tan hermosa. Gracias a Dios por haber recompensado al mil por uno mi sufrimiento". Yo también agradezco a Dios por nuestras vida, papá. Te mando un abrazo.