En sus 90 años

No recuerdo cuándo lo conocí, pero seguro fue a inicios de los ochenta cuando empecé a trabajar en el Departamento de Mercadeo de La Constancia y supe que mi Maestría del INCAE con especialización en Banca y Finanzas no sería suficiente para lograr un buen desempeño. Debía reforzar mis conocimientos de Mercadeo y me convertí en autodidacta. Rápidamente descubrí que existía alguien considerado "el padre del Marketing". Compré su libro "Principles of Marketing", que en aquellos tiempos era algo como el silabario de los mercadólogos. Esta semana me enteré de que cumplió 90 años y no pude evitar sentir nostalgia al recordar todo lo que me ha enseñado a lo largo de mi vida profesional, porque he leído muchos de sus libros. El último que leí es "Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital", publicado en 2017. Tengo pendiente comprar "Marketing 5.0 Technology for Humanity", recién publicado. Me impresiona cómo ha logrado mantenerse vigente.

Philip Kotler nació el 27 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois. Obtuvo su maestría en la Universidad de Chicago en 1953 y su doctorado (Phd) en Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 1956. También obtuvo un posdoctorado en la Universidad de Harvard en matemáticas y otro en ciencias del comportamiento en la Universidad de Chicago. En 1962 comenzó su carrera como profesor universitario en la Kellog School of Management y en 1967 publicó lo que hoy se considera la biblia del Marketing: el libro Dirección de Marketing: Análisis, Planificación y Control y que es utilizado en diferentes países. Desde 1988 es titular de la carrera Marketing Internacional en la Universidad de Northwestern, uno de los más importantes centros de estudios sobre negocios del mundo. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, como el Paul Converse Award en 1978 y el Irwin-McGraw-Hill Distinguished Marketing Educator Award en 1995, ambos por parte de la American Marketing Association (AMA).

Sin ninguna duda hay mucho que aprender de una persona con semejante trayectoria. En la página Web Negocios y Empresa me encontré 10 de sus frases célebres: 1. "Todo negocio es un negocio de servicios: su empresa no es una empresa de productos químicos, es un negocio de servicio de productos químicos". 2. "La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos". 3. "Las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlas". 4. "Hoy tienes que correr más rápido para permanecer en el mismo lugar". 5. "A medida que se acelera el ritmo del cambio, las compañías ya no pueden confiar en sus viejas prácticas comerciales para mantener la prosperidad". 6. "El futuro no está por venir. Ya llegó". 7. "El vendedor de éxito se preocupa primero por el cliente, y luego por los productos". 8. "La mejor manera de retener a los clientes es pensar todo el tiempo en cómo darles más por menos". 9. "El marketing no puede ser un equivalente a la venta porque comienza mucho antes que la compañía tenga un producto". 10. "¿Quién debe diseñar en última instancia el producto? El cliente, por supuesto".

Hace muchos años me enteré de que Philip Kotler ofrecería una conferencia en Costa Rica y sin pensarlo mucho me fui a verlo y, con todo y lo pesado que es porque tiene 711 páginas, me llevé mi "silabario" para que me lo autografiara, también me tomé una foto con él. Guardo estos recuerdos como parte importante de mis maravillosos 40 años en el mundo del Mercadeo.

Felices 90, profesor, usted no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es usted.