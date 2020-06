En tiempos como los que corren ahora, la creatividad tiene horizontes que de seguro nunca tuvo en el pasado. ¡Avancemos hacia ellos!

Si algo caracteriza al momento histórico actual es el hecho insospechado de que prácticamente todas las verdades humanas que hasta ayer mismo parecían definitivamente consagradas se hallan en tela de juicio, y no porque haya otras verdades que se les contrapongan sino porque las bases que las sostenían de repente empezaron a mostrar sus fragilidades extremas. Este no es un acontecer programado por nadie en concreto, sino un deslave real, que los tiempos traen de la mano. La pregunta se vuelve entonces irresistible: ¿Estamos en fase apocalíptica o en fase auroral? Dicha pregunta es provocativa al máximo, y va despertando con su sola formulación un cúmulo de palpitaciones inquietantes e ilusionantes a la vez. Los pesimistas se inclinarán por lo apocalíptico y los optimistas lo harán por lo auroral. Pero en el aire viene creciendo, sin que se sepa el origen, una tentación realista, que no se esconde de lo negro ni se ilusiona con lo blanco, sino que va decididamente hacia lo multicolor como signo de la época.

Acontecimientos insólitos como el que encarna en la invasión del Covid-19 han venido a ponernos ante los ojos, sin posibilidad de escapatorias autocomplacientes, las evidencias de esta nueva situación en la que todo se globaliza, dejando a su paso un reguero de convicciones trasnochadas y de barreras artificiales. Dicho así, parece que estamos entrando en fase liberadora, aunque las ansiedades de lo inesperado peguen carteles de alarma por doquier. En verdad, lo que tenemos frente a todos nosotros es una cadena de horizontes desconocidos, y por ende atractivos al máximo sobre todo en esta era "millennial". Uno de los factores más novedosos en juego es que los requerimientos de la realidad han saltado las viejas barreras, y lo mismo valen para Nueva York que para San Salvador, para Wuhan que para Bogotá, sin perder de vista las especificidades propias. Este es un atarrayazo histórico sin precedentes.

Aquí viene al caso una cita de lo que ha dicho en estos días el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien espera que lo que está ocurriendo con la pandemia provoque una mayor sensibilidad para "invertir en ciencia, en medicina, y en tener una estructura sanitaria que pueda hacer frente a amenazas de este tipo, ya que prácticamente no ha habido un solo país en el mundo con una estructura capaz". Y aquí traemos de nuevo a consideración el punto clave y crítico de la creatividad. Ante la insuficiencia demostrada de lo que se ha venido haciendo en las distintas zonas del mapamundi, se vuelve imperioso innovar sin límites hasta las últimas consecuencias. Este es un reto cargado de oportunidades, que se nos ponen a disposición siempre que el reto sea aceptado en todas sus dimensiones. Dando y dando diríamos sin dudarlo.

La modernidad se ha considerado a sí misma excepcionalmente creativa, y esa autosuficiencia indisimulada es lo que ahora queda desnuda en su insuficiencia creciente. El mundo real ya no tiene armarios ilusos donde esconder sus debilidades y sus vacíos. No es que podamos ir hacia un mundo de perfecciones irreales, porque creer eso sería recaer en los desatinos traumáticos. De lo que se trata es de hacer borrón y cuenta nueva en lo fundamental, para poder rehabilitar lo valioso y consolidar lo novedoso, dentro de los parámetros de un realismo bien caracterizado y bien administrado. Y la política, en su rol de conductora, tiene que dar el ejemplo de la sensatez habilitante y de la honradez indiscriminada.

Pasará la pandemia con todas sus irradiaciones en forma de círculos concéntricos, pero las lecciones de la misma se quedarán aquí como herencia a la vez incómoda y fortificante. Todos los poderes establecidos –en lo social, en lo económico, en lo institucional, en lo científico, y aun en lo filosófico...– pasan al plano de la responsabilidad visionaria, que es, en medio de todas las complicaciones existentes y supervenientes, la mayor apertura que hubiéramos podido imaginar. Dar ganas de exclamar entonces con énfasis anhelante: ¡Gracias, experiencia crítica, porque has venido a remover hasta el fondo todos nuestros despistes instalados!

2020 será, ya sin ninguna duda posible, un año de extraordinarias proyecciones, en el que la globalización está mostrando sus mejores cartas escondidas. La comodidad está fuera de juego, pero la efectividad toma alientos cada vez más apremiantes. Lo que hay que evitar a toda costa es respuestas fáciles cuando la ola brava se disipe. Lo supuestamente fácil es la peor trampa de todas. Las dificultades que vengan hay que asumirlas como tareas en la línea reparadora y reconstructora, cueste lo que cueste. Avanzar de veras siempre valdrá la pena.