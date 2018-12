En torno a las campañas electorales

Conforme pasa el tiempo y van saliendo a luz los primeros hallazgos del fiscal especial Robert Mueller, sorprende a propios y extraños la forma en que el señor Trump se convirtió en el 45.º presidente del país más poderoso del mundo. No se trata aquí de pasar juicios de valor sobre sus cuestionables actuaciones durante los primeros dos años de gestión, pero sí de destacar los extremos a los que puede llegar una persona con ansias excesivas de poder.

Y si esto pasa en una democracia a solo unas décadas de cumplir un cuarto de milenio, ¿qué no sucederá por estos lares? Por ejemplo, sería una ingenuidad pensar que la campaña que está en curso en el país es todo un modelo de madurez política y que el simple hecho de que vayamos a una nueva elección garantiza que vamos caminando sin trastrabillar por la senda que conduce a la democracia plena. En este sentido, no sobra destacar el ambiente de incertidumbre que se observa de cara a los comicios del 3 de febrero próximo. Justificable o no, ese estado de ánimo está signado por los contrastes que la gente percibe en el desarrollo de los acontecimientos relacionados con dicho evento.

Se acepta, por ejemplo, que la campaña se ha caracterizado por su sobriedad, respeto al adversario y por la ausencia de una atomización descarada y cansona de anuncios costosos y engañosos. Por otra parte, se comenta que las ofertas son más explícitas, aunque siempre deficitarias al no definir con qué recursos se materializará lo prometido. En otro plano, muchos piensan que la propaganda del candidato oficial la estamos pagando los contribuyentes con la divulgación masiva y exagerada de los supuestos logros del presente gobierno y la cual se inició con el Plan 10, después de la contundente derrota que experimentó el partido oficial en las pasadas elecciones legislativas y municipales.

Aun así, el balance se consideraba positivo hasta que el candidato de GANA-NI habló de un posible fraude en los comicios y el señor ministro de Defensa agarró el guante, al punto que algunos analistas empezaron a hilvanar la idea de que con ello el funcionario se ponía del lado del exalcalde capitalino. Después vendría la osadía de las huestes de esa alianza al irrumpir en las oficinas del TSE, invocando también un intento de fraude; esta vez, a través de la manipulación del color de las papeletas de votación. Unos días después, apareció en un programa de radio un frustrado precandidato presidencial por ARENA, descalificando la fórmula de la derecha, con expresiones que solo caben en un político trasnochado, pero que igualmente le hacen mella a una alianza que no termina de despegar, según ciertas encuestas.

Por lo demás, resulta inaudito que no aparezcan por ningún lado las NI, mientras su abanderado rehúye el debate, desprecia al partido que le sirvió de taxi, tiene juicios civiles pendientes y por aclarar la gestión financiera al frente de la alcaldía capitalina. Y con relación a la actuación del ministro y la supuesta buena relación que mantiene con el líder de NI, no deja de despertar sospechas la iniciativa del otrora partido anaranjado de presentar un anteproyecto de ley, mediante la cual se amordazaría a los medios para no difundir noticias relacionadas con las actuaciones del estamento militar.

Este escenario político se da en un momento en que el país sigue asediado por la delincuencia, la precaria situación económica, el desempleo, la corrupción y una emigración sin precedentes. Consecuentemente, los salvadoreños debemos estar conscientes de un entorno potencialmente complicado que exigirá decisiones colectivas más solidarias.