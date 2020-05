En un Estado de derecho las resoluciones judiciales deben cumplirse

La Sala de lo Constitucional está teniendo una notable actuación en el contexto de la pandemia por el covid-19, a través de la emisión de distintas y oportunas resoluciones judiciales, mediante las cuales ha ordenado la forma en la que debe conducirse el Órgano Ejecutivo durante la crisis sanitaria, a fin de respetar la Constitución y no vulnerar los derechos fundamentales de la población. El problema ha sido que los fallos de la Sala no han sido respetados por el Ejecutivo, e incluso, públicamente ha expresado que no se acatarán, lo cual constituye un menosprecio para el Estado de derecho y para el sistema democrático.

Nuestro sistema republicano se sustenta en el principio de separación de poderes, contenido en el art. 86 de la Constitución, algo que es básico, pero que debe recordarse, pues a menudo se olvida, ignora y vulnera, y es que los órganos fundamentales del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, son independientes, sus funciones son indelegables y deben colaborar entre sí. Además, agrega un aspecto que debe enfatizarse, debido a las denuncias por los excesos del Ejecutivo durante la crisis sanitaria, consistente en que los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, por lo que cualquier actuación que rebase estos límites es inconstitucional.

La Sala de lo Constitucional, en sus resoluciones, ha reiterado que la Constitución es la vía idónea para enfrentar la pandemia y que, además, las cuarentenas, por razones sanitarias, tienen base en la ley, solo que las mismas, así como otras medidas sanitarias, no pueden ser arbitrarias ni suprimir derechos fundamentales. Por otra parte, la Sala ha ordenado distintos lineamientos en sus fallos, especialmente en cuanto a que el Órgano Ejecutivo no tiene facultades para crear las sanciones por romper la cuarentena, de modo que todas aquellas establecidas en los decretos ejecutivos son inconstitucionales. Estos mandatos se han incumplido por parte del Ejecutivo, al desafiarse abiertamente e insistirse en actuar al margen de ellos, prueba de ello es el reciente decreto ejecutivo n.º 21 de cuarentena general, que repite los mismos errores del n.º 19 que vino a sustituir.

La Sala de lo Constitucional es un tribunal de cierre y de última instancia, cuyas resoluciones no admiten recurso alguno y, por ende, deben acatarse. Ahora bien, en caso de que esto no suceda y con base en la potestad jurisdiccional que tiene y que lleva inherente la facultad de poder ejecutar lo juzgado, la Sala debe adoptar las medidas necesarias y oportunas para que la ejecución de sus decisiones se haga efectiva, pudiendo emitir resoluciones de seguimiento para verificar su cumplimiento, tal como ha venido sucediendo y, además, puede impulsar otras medidas, como por ejemplo, certificar la desobediencia a la Fiscalía General de la República para constatarlo y que intervenga; aunque esta institución puede actuar de oficio, aun antes de recibir dicha certificación

La pandemia del covid-19 requiere que el Estado, en su conjunto, actúe armónicamente, lo cual conlleva a que el Órgano Ejecutivo implemente las medidas sanitarias necesarias que le permite el ordenamiento jurídico, respetando y cumpliendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, como es propio de un Estado de derecho.