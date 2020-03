En un mundo que cambia como lo hace el actual, los individuos y las sociedades tienen que ponerse constantemente al día

Si algo se ha vuelto una demanda crecientemente vigorosa de la realidad que está prevaleciendo en el ambiente desde hace ya bastante tiempo es la necesidad de prestarle la debida y suficiente atención al sentir y al pensar de la ciudadanía, que antes estaban recluidos en una invisibilidad silenciosa que ya parecía natural porque tal situación venía desde siempre, salvo en momentos de crisis excepcional. Hoy, por efecto directo de los avances que se dan en toda la temática de la democratización, el punto de la participación ciudadana ha ido evolucionando con rapidez, haciendo que la dinámica participativa asuma el rol protagónico que por su propia naturaleza le corresponde.

El empoderamiento ciudadano no es una cuestión formal sino un factor práctico por excelencia. Y esto es lo que precisamente se está manifestando en las circunstancias actuales, que presentan novedades que deben ser tenidas en cuenta en prácticamente todos los aspectos del acaecer vigente en el país, y de manera muy especial en lo político y en lo económico. Todo esto hay que subrayarlo de modo muy específico para poder entender mucho de lo que está pasando y para clarificar aquello que hay que corregir y lo que se debe potenciar.

En el área política nos hallamos inmersos en una serie de dinamismos que llevan como denominador común la lógica del cambio, ya no en la forma artificiosa en que este término se ha usado tradicionalmente en función de intereses sectoriales y partidarios, sino de acuerdo con las dinámicas propias del tiempo actual, que se caracterizan por ponerle especial dedicación al despliegue de la creatividad individual y de la productividad social puestas al día. En lo político, el cambio se orienta en primer término a que sea el pueblo, como sujeto principal dentro del quehacer democrático, el que defina la dirección del proceso; y por consiguiente, los liderazgos personalistas, del tipo que fueren, tienen que ceder la delantera más temprano que tarde, porque en esta hora de interacciones sin precedentes nadie puede erigirse válidamente en conductor sin contrapesos.

En lo que al desarrollo económico se refiere lo que se está viendo en estos días, sobre todo en los planos globales, es una especie de lucha de poder, que sin duda es efecto inmediato de la transición en la que todos nos hallamos envueltos. Se está abriendo paso, aunque no se reconozca expresamente así, una nueva competitividad, que acontecimientos muy específicos como la crisis de ansiedad generalizada que ha provocado el coronavirus ponen en aún más notorio relieve. No hay duda de que el mundo está evolucionando de una manera muy diferente a como se acostumbraba hacerlo en otros tiempos, y por la misma aceleración de la época tal evolución no va paso a paso sino en carrera abierta, lo cual trae consigo grandes riesgos y múltiples inseguridades.

Nos encontramos todos, pues, en un momento en el que lo que principalmente se impone es la creatividad en los diversos órdenes de la vida en común: creatividad política, creatividad económica, creatividad social, para empezar. Los viejos moldes deben ser revisados a fondo y las estructuras tradicionales tienen que adecuarse de modo inequívoco a las condiciones de esta actualidad en movimiento.

Y siendo la intercomunicación el factor dinámico por excelencia en estos días, todo atrincheramiento, del tipo que sea, constituye una aberración absolutamente contraria a la lógica del tiempo que corre.

Lo que hay que potenciar, como lo venimos señalando con tanta insistencia, es la funcionalidad de la armonía, que constituye el principal nutriente de la convivencia pacífica y del desarrollo en clave evolutiva.