En vez de la PAES, el aula invertida

Los sistemas educativos han salido apresuradamente a cumplir con las exigencias del currículo que ha servido para tiempos normales; más bien porque se necesita responder a las demandas establecidas por el mismo sistema en los tiempos en que más o menos es funcional (pasado); mientras la pandemia del covid-19 nos demanda otras necesidades no descritas previamente en un plan (Presente). ¿Acaso no el currículo se construye en función de las necesidades del estudiante y de la sociedad? ¿Por qué no repensamos el currículo profundizando en esas necesidades y desde las condiciones reales que tiene la escuela en este país, en especial la escuela pública, para resolverlas? Necesidades que van a orientar la misión de la escuela (Futuro). ¿No es la salud una situación crítica de la niñez y de la adolescencia ante la cual maestros, directores, padres de familia y Estado nos hemos venido haciendo los del ojo pacho sin ofrecer respuesta, sino acostumbrándonos a ella y orientando al estudiante a que también se acostumbre a ella? ¿Acaso no vamos a colaborar en formar mejores ciudadanos para el futuro cercano si centramos nuestro esfuerzo en brindarles, aunque sea lo mínimo, en salud física, salud mental y salud emocional? ¿Acaso no ha sido la juventud la que, con su energía y su voluntad, ha apalancado grandes proyectos en la historia de la humanidad?

Partamos de lo urgente, aunque no sea lo más importante: la PAES. Partamos de una realidad: en este momento no hay condiciones para cumplir con ese requisito formal, bien o mal diseñado; pero sí tenemos una masa de adolescentes y jóvenes que encontrarían sentido en proponer algo que va a resolver su problema inmediato de egresar y, al mismo tiempo, les dará la oportunidad de aportar en el problema de la salud integral de la escuela, del hogar o del país.

Una vez definida la misión, los especialistas de cada disciplina y los estrategas que trabajan en el ministerio deben preparar un plan (a lo mejor ya lo tienen y nosotros estamos pensando de más) que parta de lo que le hace sentido a los estudiantes que se van a graduar hoy, con la pandemia encima y con los seis meses en que han sido atendidos irregularmente.

Quizás tenga sentido las "comunidades de aprendizaje" que propone "la Educación invertida" que los pedagogos Jonathan Bergmann y Aarom Samsen, de Estados Unidos, llaman "Flipped Classroom" donde, a partir de lo que el estudiante ha aprendido y de lo que ha vivido en esta crisis, con las respectivas instrucciones generales al inicio y acompañamiento oportuno, agrupaciones de 5 o 10 estudiantes, en encuentros virtuales o semipresenciales (respetando las medidas de higiene), diseñen y presenten un ensayo por comunidad de aprendizaje que responda a criterios básicos del rigor académico. El método de proyectos ofrece también salidas si se tiene clara la visión integradora de la educación y no la educación por estancos rígidos de las asignaturas formales.

El modelo de aula invertida abarca, según lo explican los expertos, "todas las fases del ciclo de aprendizaje: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación" y nosotros podemos agregar el principio de aprendizaje significativo y de realidad que debe estar siempre presente en nuestra práctica pedagógica.