Conozco a varios de estos compatriotas, una de ellas mi querida colega Claudia Ramírez, y lamento lo que nos informan a través de sus cuentas de redes sociales: nos comparten que la organización es deficiente, que duermen hacinadas, que hay personas con cuadros médicos que requieren seguimiento o medicación preocupadas por su suerte. Y por supuesto, hay mucha desesperación, no sólo la connatural a la emergencia sino como resultado de la desazón.

A ellos, a ellas, les expreso mi solidaridad, confiando que paulatina y rápidamente los encargados de cada albergue superarán el estupor inicial y estarán a la altura. Estoy seguro que al personal administrativo, médico y de seguridad que trabaja en cada uno de estos lugares les importa hacer bien su trabajo, que no es sino poner a las personas en cuarentena en el centro de su gestión, velando por su salud y su cuido.

En este mismo instante, nuestros compatriotas recluidos en esos albergues son quienes más se están sacrificando por el país; ninguno de ellos está ahí sino acatando la parte más cruda de las disposiciones gubernamentales. Estamos en deuda con ustedes.

No puedo decir lo mismo de algunos funcionarios que no respetan lo delicado de la coyuntura y siguen en lo suyo: hacer campaña electoral y crispando el ánimo ciudadano. Se les olvida que trabajan para todo el país, y que si no tienen sensibilidad por la población, sinceramente están sobrando en la administración pública.

La peor de todos fue Carolina Recinos, comisionada de operaciones de Casa Presidencial, que no sólo no tenía a la mano el decreto presidencial y obviamente no lo conocía como para ignorar si la cita que un periodista de Canal 10 hizo del texto era precisa o no, sino que se permitió exigir a los diputados aprobar el decreto para demostrar si están "del lado de la vida o del lado de la muerte". La retórica también puede ser criminal, señora Recinos, no importa quien se la dicte.

Ojalá que los funcionarios se olviden por tres semanas de los índices de popularidad de Bukele, de si bajan o suben, y del discurso de odio cada vez más cansón, y nos muestren empatía. En este trance, El Salvador necesita más gestión y menos política, más humildad y espíritu de servicio, menos confrontación y exhibicionismo.

Y lo mismo va para los diputados, que deben discutir con la urgencia del caso el decreto de emergencia, herramienta fundamental para esta coyuntura: si sobre el de excepción hay dudas, como las tenemos muchos, sobre todo después del iracundo plantón presidencial de febrero, para eso está el debate parlamentario, que debe ser público y de altura. Hoy más que nunca los partidos políticos deben pensar en la población y a la vez resistirse a la fiebre populista.

Sí. Todo el establishment político y gubernamental tiene una tarea delicada enfrente. Pero no nos engañemos. Que el encierro que nos sugieren sea útil, que el aislamiento nacional se traduzca en un control más efectivo del eventual brote de coronavirus no depende sólo de ellos. La población tiene la herramienta principal: conciencia.

Esa conciencia debe traducirse en restricción voluntaria de la movilidad siempre que no sea necesaria, reducir las salidas con motivos de entretenimiento u ocio, abstenerse del acaparamiento de productos de primera necesidad, sensibilizarse con el personal asignado a su empresa, negocio o doméstico, y mantenerse informado de fuentes confiables, es decir, ponerse en cuarentena de fake news.

¿Podemos hacerlo? Sí, mientras recordemos que somos comunidad, que todos tenemos el mismo derecho, las mismas obligaciones, y que ante una posible crisis sanitaria lo más importante es que no mintamos, que no acaparemos, que seamos disciplinados y que seamos solidarios.