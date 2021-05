Encontrar trabajo: 6 consejos para los recién graduados

Muchas felicidades a los graduados de la universidad y del colegio: son un orgullo para sus familias y están en camino de realizar sus sueños contribuyendo con su trabajo a construir un mundo mejor. Por eso he querido dejar algunas ideas fundamentadas en mi experiencia desde hace 20 años como asesora y consultora en empresas nacionales e internacionales, en los cuales he podido conversar con gente de Talento Humano, CEO y directores de mercadeo sobre lo que esperan del branding personal y corporativo de sus colaboradores.

Entre las primeras claves a compartir está la de tomarse el tiempo para refrescar su marca personal actual, ya que ha de reinventarse para proyectar al graduado y profesional que son ahora, que incluye el haber tenido que superar obstáculos en el plano educativo por terminar el pensum académico a distancia o combinado con presencial. Esto ha dejado huella, esperemos que positiva, que hay que reflejarla como una oportunidad que se tuvo de madurar y adquirir nuevas competencias y habilidades, entre ellas, los valores de convivencia en familia por muchos meses encerrados en el hogar.

Pasos para conseguir tu primer trabajo.

1) Acudir a workshops o talleres con temas de interés, ya sea en internet o presencial, gratis o con patrocinador. Siempre hay que estar actualizándose, para disponer de las mejores herramientas para enfrentar con éxito procesos de selección en el mundo laboral. Ellos ahora están buscando la actitud adecuada de los futuros empleados. No olvidemos que "te contratan por currículo y te despiden por actitud".

2) Estudiar el mercado. Es muy recomendable para empezar a buscar un empleo conocer en qué ámbitos uno se desenvuelve mejor para poder potenciarlo. Se puede hacer una lista de empresas que nos agradan y que las competencias propias pudieran ser valoradas, con lo cual, debería saber cuáles son los "superpoderes que tengo". Le puedo pregunta a familia, amigos y asesores cuáles son y así redescubrirlos.

3) Prepare un CV adecuado a cada empresa. Esto suena lógico, pero a veces no se hace, a pesar de que el CV es un documento muy importante que hay que trabajar con tiempo y detalle porque es un reflejo del candidato, por lo que debería lo mejor posible sus puntos fuertes. Un reto, sin duda, por eso hay que buscar expertos para que aporten sus consejos.

4) Platicar con líderes del campo de interés en que se quiere trabajar, para consultar dudas y conocer el mercado laboral y las nuevas demandas, para poder desenvolverse en estos lugares atendiendo a la cultura de cada empresa. Esto es crucial, tal como decía Peter Drucker: "La cultura se come de desayuno a la estrategia". Si no se tiene el carácter, la paciencia y la actitud adecuada, no se va a encajar para dar lo mejor de sí mismos.

5) Preparar la entrevista. Ya sea a través de plataformas de internet o presencial, hay que practicar, porque los que realizan entrevistas lo que quieren es conocer los valores y personalidad del candidato, además de sus conocimientos, porque la experiencia la tendrán con el tiempo una vez les enseñen con capacitaciones. Las historias y anécdotas personales hay que pensarlas para que por medio de ellas se pueda mostrar el carácter y temperamento que se tiene. En la entrevista quienes escuchan verán si se encaja con el perfil del talento que busca la empresa.

6) Actualizar o conocer la nueva etiqueta personal, corporativa y netiqueta (etiqueta en la Red), para poder hacer un buen papel en la entrevista es crucial. Prepárese para dar a conocer en poco tiempo con lenguaje no verbal la verdadera imagen y actitud personal.

¡Mucha suerte! Pueden escribirme para cualquier consulta.