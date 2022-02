¡Enfoque por favor! (y si necesitan, tomen Viagra)

La semana pasada le recomendé a un paciente, adulto mayor, que tomara Viagra. Además de disfunción eréctil es olvidadizo, por lo que le recomendé que, antes de tomarse la pastilla azul, se enfocara, no vaya a ser que se le olvide para qué la tomó y se duerma.

No se preocupe, paciente, no está solo. Los salvadoreños somos olvidadizos, sobre todo los presidentes. ¿Recuerdan las promesas trilladas como el "nuevo Hospital Rosales", de la boca de K-Saca, el Funesto, el Nuégado, y ahora de Don C? Como que estos señores, al igual que mi paciente, debieron enfocarse, pues todos se durmieron y sus promesas no cumplieron.

No es tan chiche echar a andar un hospital. Si no lo cree, mire la galera en que se convirtieron nuestros $100 millones del hospital más cool del mundo mundial. ¡Un fracaso! Tampoco es cinco de yuca. El costo por cama oscila entre $150k y $200k. A esto súmele $50k mensual por cama en concepto de mantenimiento... el dinero no alcanza cuando todos roban.

Ahora bien, tampoco es ciencia espacial. Se necesita enfoque, voluntad, alianzas y honestidad. Costa Rica ha invertido en tremendos hospitales (no en cascarones) y ha revolucionado la atención médica hacia la eficiencia y el servicio al paciente. Aquí, mejor levantamos un hospital para chuchos, que tampoco nadie sabe cuánto costó.

Lo que los ticos y otros gobiernos sensatos están haciendo es subcontratar servicios, a especialistas: zapatero a tus zapatos. De esta forma se logra ahorros, eficiencia y agilidad en la atención de los pacientes. Aquí, llevamos 50 años de colas bajo el sol y citas muchas veces cuando el paciente ha fallecido.

Subcontratar servicios de unidades de cirugía cardíaca, hemodiálisis, trasplante, etcétera, desahogaría la carga, evitaría tener que invertir en tantos equipos, ahorraría en salarios y prestaciones, y se reducirían las largas filas de espera para realizar un procedimiento.

¿Ya se olvidaron de las goteras e inundaciones de hospitales "baratos" de maternidad y uno en San Miguel? ¡Enfoque por favor! Yo sé, les vale madre pues ustedes no sufren en pellejo propio tanta deficiencia. Ya vieron en el estado que está el proyecto Japón en el Hospital Rosales; totalmente abandonado.

¡Enfoque por favor! Subcontraten servicios o implementen modelos de asocio público privado, pero no sigan durmiendo ni inventando un país en el que los chuchos gocen de mejor servicio médico que la gente. Los salvadoreños no queremos más cascarones con placas de bronce para lucir los nombres del presidente y del ministro. Eso no rebaja la cola ni mejora el servicio. Acciones como la marcha blanca (1999-2000) tampoco.

La cantaleta "no a la privatización" nos heredó un atraso médico, con una población más enferma, con los mismos hospitales viejos. Para muestra, el Hospital Médico Quirúrgico, mucho peor que hace 22 años.

Tanta promesa que el viento se llevó, y se seguirá llevando. ¡Enfóquense por favor! (y si necesitan, tomen Viagra).