Enfrentando la crisis: serenidad, disciplina, organización

Enfrentamos, igual que la mayoría del mundo, la crisis que provoca una pandemia que causa grandes estragos en salud e importantísimos daños a la economía mundial. Ante las interrupciones de las rutas y cadenas de distribución, disminución de la producción de materias primas y productos en China y otros grandes centros, los mercados experimentan su peor caída desde 2009. El daño macroeconómico mundial lo sentiremos como en ese año, diferido y mantenido por una temporada larga, perjudicará exportaciones, encarecerá las importaciones como lo más evidente.

En el ámbito local, no puede ser diferente del resto del mundo, las medidas de contención de la pandemia tienen a la cabeza la limitación de movimiento de la población, cierre de fronteras, suspensión de vuelos, cierre de establecimientos, bares, cines, eventos deportivos, aislamiento de tantos como se puede, es el conjunto de medidas más importante para contener o disminuir el contagio. Todas esas medidas tendrán un impacto en la economía local, negocios sufriendo, algunos quebrando, pérdidas de empleos e ingresos. El daño al sector informal será colosal y allí encontramos algunos de los más vulnerables.

Las medidas impulsadas por el Ejecutivo y apoyadas por el Legislativo son las correctas, Estado de Emergencia y un Estado de Excepción con límites en lo que muchos temían pudiera abrir las puertas para atentados a la democracia.

El presidente Bukele mostró su mejor cara en la cadena nacional, como lo manifesté en un tuit minutos después: "Muy buena la presentación del presidente Bukele, humilde, preocupado, buscando unidad y no conflictos". Esa es la actitud correcta, la que debemos adoptar todos para enfrentar la grave situación que ya llegó, es la forma de minimizar los daños y tratar de salir pronto de esto, como lo hicieron Taiwán, Corea del Sur y otros buenos ejemplos.

Las palabras clave son Serenidad, Disciplina, Organización. Serenidad evitando el pánico, pero con un alto grado de comprensión de la gravedad y hacer los sacrificios que debemos hacer, sin irresponsabilidades, Disciplina en seguir las indicaciones que se nos dan y las buenas prácticas que vienen en las redes y en los medios cuando menos, más si se puede, en esto no se exagera nunca.

La Organización le corresponde más al Estado para atender la emergencia de prevención, en atención a los necesitados, en que las instituciones trabajen ordenada y coordinadamente en el mismo sentido, evitando improvisaciones que no se piensen bien, dar oportunidad de que los talentosos brillen, varias mentes piensan mejor que pocas. Se dice que en el gobierno las decisiones son muy centralizadas al presidente y cuando más a su pequeño grupo de influencia. Con la línea estratégica trazada, soltar los talentos de un grupo multiplica los resultados. En donde no haya capacidad, no debe temblar la mano para sustituir, son vidas las que se juegan.

Muy importante la comunicación pertinente, clara, adecuada y por todos los medios, no solo por redes, buena información evita especulación y daños.

Al país entero, debemos comprender que en esto somos uno solo, no existe espacio para diferencias políticas ni cálculos electorales. Hay que guardar esas diferencias en el congelador. El presidente debe dar el ejemplo, ya comenzó cuando agradeció el apoyo de la Asamblea. Debe abrirse y aceptar ayuda, de otros órganos, del sector privado y más. Solo es muy difícil y corre el riesgo de fracasar.