Enmendemos los errores

Cometer errores es de humanos, rectificar es de sabios y reconocer es de hombres. Es clamor general que se están cometiendo errores en el manejo de la pandemia. Hay cosas que están bien pero otras leyes que necesitamos que se deroguen y se modifiquen.

1. No se puede restringir el transporte público porque es el único medio que tiene el pueblo de movilizarse. Hay personas humildes que necesitan tratamientos en los hospitales para sobrevivir y no tienen medios de transporte. No se pueden dejar morir. Hay muchas personas que necesitan comprar comida o medicinas, que necesitan el transporte público para acceder a un supermercado o una farmacia.

2. Enviemos a la gente que infrinja las medidas restrictivas de circulación y que no tenga una razón válida o permiso para andar circulando a cuarentena domiciliar y que se le cobre una multa por no acatar las órdenes.

3. La ley que prohíbe a la gente ingresar a otros municipios está equivocada. Como ejemplo, yo vivo en el límite de Antiguo Cuscatlán y San Salvador. La dirección en mi DUI dice Antiguo Cuscatlán; tengo una farmacia a una cuadra pero pertenece al municipio de San Salvador, por lo tanto no puedo ir a esta farmacia y tengo que manejar varios kilómetros para buscar otra. Lo importante es tener el permiso de circular con justificaciones válidas y la protección adecuada.

4. Con respecto a permitir la circulación por medio del último dígito del DUI en diferentes fechas, me parece acertado porque de esta forma se evitan aglomeraciones.

5. Por favor presenten un plan urgente para traer a los compatriotas varados en el extranjero y envíenlos a cuarentena domiciliar. Esto ha funcionado en otros países del istmo. Además están amparados por la Constitución de la República. Y después de tanto tiempo fuera del país deben estar pasando muchas dificultades. Ayudémosles.

6. Es urgente empezar a reactivar la economía, de lo contrario, los problemas que se van a derivar por esta omisión van a ser más terribles y costosos que el coronavirus.

7. Elaborar un plan masivo de publicidad, haciendo conciencia de la importancia de seguir el protocolo de salud: mascarilla, guantes, lavarse las manos continuamente, tener gel a la mano, desinfectar las áreas de trabajo constantemente, guardar la distancia recomendada, hacerse la prueba con cualquier síntoma que se presente, etcétera.

8. Recomendar el trabajo virtual por medio de internet y equipos de trabajo: laptops, computadoras, iPad. Las conferencias o reuniones se pueden llevar a cabo por Zoom, a distancia. Se puede capacitar al personal para orientarlo, tecnificarlo, prepararlo.

9. Los colegios pueden continuar impartiendo clases de educación por medio de plataformas previamente preparadas para este fin. Videoclases, virtuales, donde interactúan los alumnos y maestros. Podemos afirmar que la mayor parte de colegios cuentan con esta tecnología y por eso la pandemia no ha afectado las clases y los alumnos están siendo bien preparados. El único problema es el económico. Muchos padres, por estar confinados en sus casas con sus negocios paralizados, no tienen la solvencia para pagar las cuotas.

10. Es imperativo que el señor presidente rectifique su actitud hacia los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial, y lo transmita al mundo. Porque los inversionistas invierten en un país cuando hay seguridad jurídica y las reglas del juego son claras. De lo contrario no solo vamos a ahuyentar la inversión extranjera sino que podría propiciar una fuga de capitales. Y esto sería el tiro de gracia para nuestro pobre país.

Que Dios los bendiga.