Enseña menos, aprende más

Es de analizar el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, en donde evalúan cada tres años en diversas temáticas. Singapur se sitúa en los primeros lugares; también lo hace en la prueba internacional TIMMS, que es el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias. La comprensión lectora es otro parámetro evaluado.Matemáticas, ciencias y lectura son las asignaturas protagonistas. Singapur se centra en la calidad educativa. Los países según la OCDE con mejores resultados fueron: Japón, Estonia, Finlandia y Canadá. ¿Ha logrado El Salvador estar en este ranking mundial? Costa Rica siempre es el que da el ejemplo.El modelo educativo de Singapur contiene las siguientes características: 1. Realizan un trabajo conjunto para objetivos comunes, Gobierno, Ministerio de Educación, maestros y la escuela en conjunto. 2. Toman a la educación como una inversión y no como un gasto. 3. Contratan a muy buenos maestros y están pendientes de su desarrollo profesional. Según lo informa uno de los mentores Pak Tee Nag.En El Salvador, es de felicitar a los centros educativos del oriente del país, quienes tuvieron notas de calidad en la prueba PAES. Cuesta medir con la misma vara a centros educativos públicos y privados; empero, en los años 2015 y 2016 los institutos públicos están sacando la cara por la calidad educativa. Es de tomar ejemplos de los promedios que obtuvieron los institutos públicos como: Complejo Educativo General Manuel José Arce, en Morazán, y el Instituto Nacional El Sauce, La Unión. ¿Contratan a profesores bien evaluados? ¿Enseñan con otro modelo educativo? ¿Cuentan con la pedagogía y el presupuesto adecuado?De qué sirve si los maestros aprenden modelos de Piaget, Freire o Montessori, si no se aplica calidad en cada asignatura. Ya estamos hastiados de estar analizando la PAES, son otros parámetros los que deben mejorarse. Ya he mencionado que los centros educativos modelo enseñan también: robótica, realizan investigaciones de campo, aprenden en talleres, etcétera. Un trabajo complejo cuando el sector público cuenta con poco presupuesto.En una investigación que realicé sobre otro modelo educativo de éxito es el de la pedagogía alemana Waldorf. Acá, el alumno aprende haciendo lo que a él le gusta. Se centra en el espíritu, alma y cuerpo. La práctica es su fortaleza. En El Salvador solo existe un colegio con este modelo.El ministro de Educación, Carlos Canjura, exhortó sobre la PAES 2016, tomó de ejemplo al Instituto Nacional de Santa Ana (INSA), donde se hace un trabajo grande para lograr que todo marche bien. El instituto tiene un aproximado de 5,000 estudiantes y en 2016 se graduaron 900 bachilleres. ¿Tiene capacidad el centro educativo para lograr los objetivos de calidad? ¿Logra el MINED tener la capacidad de analizar los resultados de la PAES en cada centro educativo?Volviendo al modelo exitoso de Singapur, donde “Enseña menos, aprende más”, el cual arrancó en 2004. No se trata de medir la capacidad de un estudiante con un examen o prueba, se trata de que logre aprender haciendo. Se les enseña también ciencias, física, vida de la tierra y del universo.No podemos obligar a los estudiantes a aprender a la fuerza, más si influyen otros factores como la delincuencia, inseguridad y la falta de equipo idóneo para poder realizar una verdadera enseñanza de calidad. El rumbo de la educación no solo está empotrado en estar impartiendo teorías, es de realizar práctica educativa. Es de tomar de ejemplo modelos educativos como el de Singapur.