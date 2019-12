Entendiendo las brechas generacionales

Es útil pensar cómo los humanos nos adaptamos a nuestro entorno y a sus veloces tecno-modificaciones según nuestra edad.

Los Baby Boomers son personas nacidas post Segunda Guerra Mundial (1945 y 1964). El nombre de esta generación refiere al "Baby boom" –repunte en la tasa de natalidad– de esos años. El trabajo como modo de ser y de existir: estable, a largo plazo, adictivo, no necesariamente de lo que aman hacer. Le dedican menos tiempo al ocio y a la actividad recreativa. Las mujeres de esta generación aún se están incorporando al mercado laboral. Si bien persiste el ideal de familia tradicional, se empiezan a romper estructuras.

Los de Generación X son nacidos entre 1965 y 1981. Los hombres y mujeres X trabajan mucho pero logran un equilibrio con su vida personal. Son los que vieron el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos. Están marcados por grandes cambios sociales. Como son una generación en transición, se les llamó "Generación Perdida" e incluso "Generación Peter Pan". Pueden hacer convivir equilibradamente la relación entre tecnología y vida social activa "presencial": tienen participación dentro de los eventos de su comunidad. Son más propensos a estar empleados, aceptan los órdenes de jerarquía institucional y equilibran la energía entre el trabajo, los hijos y el tiempo de ocio. Son los padres de los Millennials, hacen esfuerzos adaptativos ante la generación que sigue.

Los de Generación Y o Millennials son personas nacidas entre 1982 y 1994. Son muy adaptados a la tecnología. Para ellos la vida virtual es una extensión de la vida real, aunque conservan algunos códigos de privacidad en relación con lo que exponen o no en Internet, a diferencia de los Centennials, que comparten todo. Son multi-tareas. No dejan la vida en el trabajo, no son adictos al trabajo, quizá porque observaron que sus padres sí lo fueron. Son emprendedores y creativos, intentan vivir de lo que aman hacer. Son idealistas. Aficionados a la tecnología del entretenimiento: usuarios de las salas de chat en los noventa y ahora de redes de citas. Pasaron por todo: SMS, Reproductor de CD, MP3, MP4, DVD. Aman viajar, conocer el mundo, ¡y subir las fotos a las redes! Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de dos años, a diferencia de la generación X y los Baby Boomers que son más estables. Es por eso que las empresas enloquecen armando políticas de "fidelización".

Los miembros de la Generación Z o Centennials son nacidos a partir de 1995. Son verdaderamente "nativos digitales" (desde su niñez usan Internet). Son autodidactas (aprenden por tutoriales), creativos (incorporan rápido nuevos conocimientos y relacionan bien) y sobre-informados (alta propensión al consumo de información y entretenimiento). Visitan redes que sus padres no utilizan, como Snapchat. Su vida social pasa en un alto porcentaje por las redes. Nada de la tecnología les es ajeno. Pasan mucho de su tiempo "frente a pantallas". Estudios recientes aseguran que están expuestos un promedio de cuatro veces más tiempo del recomendado a dispositivos. Su éxito se mide en "compartidos" y "likes". Según un estudio realizado por "The Futures Company", son más pragmáticos que los Millennials, buscan innovar con "lo que hay". Apenas están penetrando a la vida laboral, pero se observa que les preocupa encontrar una vocación acorde a sus gustos, conocerse a sí mismos y aceptar las diferencias, en un mundo cada vez más globalizado.