Entre todos podemos sacar el país adelante

Después de haber visto pasar gobiernos militares, juntas de gobierno, gobiernos del PCN, PDC, ARENA, FMLN y ahora Nuevas Ideas-GANA. Después de haber vivido un corto período de mucha tranquilidad posterior a la guerra con Honduras (1969) durante la primera parte de los setenta; de haber presenciado la gran convulsión social de la segunda mitad de los setenta que desembocó en el golpe de Estado de 1979; después de haber sufrido la guerra durante doce años, el terremoto de 1986, la debacle económica de los ochenta que afectó fuertemente a toda América Latina y con más fuerza a El Salvador por la guerra; después de haber presenciado el miedo intenso de la ofensiva de 1989, las muertes y su destrucción material, también observamos la firma de la paz y la reconstrucción que siguió en los siguientes períodos presidenciales. Después vinieron huracanes y tormentas, terremotos y la gran debacle mundial de la crisis de las hipotecas en 2008-2009. El resto de la historia la conocemos todos los salvadoreños, incluyendo a los más jóvenes. Todas esas experiencias nos dejan una enseñanza importante y es que un gobierno solo no puede sacar adelante a un país, requiere del apoyo de la comunidad internacional y de la unión de esfuerzos de todos los salvadoreños porque solo con el sacrificio de TODOS se sale avante de semejantes retos.

Los retos internacionales y nacionales que está enfrentando nuestro país son diferentes, pero al mismo tiempo iguales, que los que hemos vivido en los últimos sesenta años. Ya hemos tenido problemas económicos serios y salimos adelante; hemos tenido gobiernos autoritarios que tenían el poder absoluto y salimos adelante; tuvimos una guerra contra Honduras, una guerra interna y hemos vivido con la violencia de las pandillas desde hace dos décadas y de todo esto hemos salido adelante; hasta de la pandemia del covid-19 estamos saliendo adelante. Por ello es importante recordar que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.

La situación actual de una guerra en Ucrania que puede extenderse a toda Europa; de escasez de todo tipo de productos en el mundo, lo cual ha encarecido el petróleo, gas, alimentos, metales y otros productos; el problema de abastecimientos de productos que provienen principalmente de Asia (China) continúa complicándose, ahora por los problemas del resurgimiento de la pandemia en China y en otros países asiáticos; el problema financiero del gobierno salvadoreño por el alto endeudamiento producto del excesivo gasto público, cierre de fuentes de financiamiento internacionales y nacionales, llevará al gobierno a tener serios problemas antes que termine el año y sin contar con el apoyo de organismos multilaterales y de países amigos que siempre nos han tendido la mano.

Ante esta situación tan compleja, no hay que desmayar, ni "tirar la toalla", porque hay oportunidades que se están presentando y que debemos aprovechar, pero se requiere de un esfuerzo concertado entre todos los actores de la sociedad. Se requiere de un esfuerzo nacional, de un cambio de actitud del gobierno, de la unificación de todos los salvadoreños para lograr el objetivo de sacar adelante al país.

Mi propuesta específica es crear un espacio de diálogo en el que se discutan los siguientes temas: democracia y respeto al Estado de derecho; gasto público, impuestos, subsidios, endeudamiento, bitcóin y acuerdo con el FMI; reforma de pensiones que no tenga como objetivo resolver los problemas financieros del gobierno, sino mejorar las pensiones de los ahorrantes del sistema de ahorro para pensiones (SAP) con un enfoque de elevar las pensiones pero con estudios actuariales que comprueben que ese incremento sea sostenible a setenta años plazo; pacificación del país y cultura de paz vs. cultura de guerra; aprovechamiento de las oportunidades que han surgido con el "near shoring" para desarrollar una mayor base productiva en el país y diversificación de las exportaciones; acercamiento con Estados Unidos y la Comunidad Europea para lograr apoyos que nos permitan invertir en capital humano para que se pueda incrementar el empleo formal.

Estoy seguro de que hay muchos temas más, pero si comenzamos con estos temas y logramos acuerdos básicos, se puede cambiar el estado de ánimo de los salvadoreños y de esta manera recuperar la esperanza en el futuro que se ha perdido.