Epidemia de intolerancia en los espacios públicos

Hace dos años, cuando el gobierno decidió encuarentenar a los salvadoreños tras los primeros casos positivos del coronavirus, se habló bastante acerca de la militarización de la seguridad pública y de la fuerza excesiva con la que los agentes de la Policía Nacional Civil estaban actuando ante las violaciones al toque de queda y al encierro. Una intervención del presidente de la República al respecto se volvió célebre: "No quiero escuchar, no me va a importar en redes sociales: ‘ay, me decomisaron el carro’, ‘ay, me doblaron la muñeca’", sostuvo entonces, en cadena nacional, luego de las primeras denuncias de abuso de autoridad y tratos humillantes a ciudadanos que violaron las restricciones.

Entonces como en otras coyunturas de la vida nacional, se escucharon congratulaciones por la mano "fuerte" de las autoridades contra la población, considerando que la aspereza en las maneras y el recurso a la fuerza de modo rayano con lo ilegal tendría un efecto ejemplarizante. Es una línea recurrente, casi pendular en la narrativa política salvadoreña, la apreciación del autoritarismo como una de los remedios infalibles si no es que el único para combatir desde la delincuencia común hasta a la liviandad de las costumbres.

Incluso en esta década se escuchan expresiones de admiración por la mano dura con la que se actuó en administraciones anteriores. La leyenda urbana establece por ejemplo que la dictadura genocida de Maximiliano Hernández Martínez fue eficaz combatiendo el delito, y que bajo su mano de hierro las cifras delictivas estuvieron en mínimos históricos. Aunque las estadísticas reflejan que el martinato fue particularmente homicida, con cifras que competían porcentualmente con las de El Salvador de la década anterior, la noción de que un gobierno fuerte, intimidatorio y abusivo es la única solución a la ola delictiva nunca ha quedado mejor representada que en esa apreciación contemporánea del tirano.

Pero esa reverencia a la intolerancia opera de una manera insidiosa en la convivencia nacional. Pareciera que la aparente admiración a la fuerza pública y a la intervención punitiva del Estado no es sino un mal confesado gusto por la violencia como método de resolver conflictos. No es que la comunidad abrace la idea del orden, el respeto al derecho ajeno y el sometimiento a las instituciones y a la autoridad; lo que abraza es la simplificación de los procesos sociales a un ejercicio de fuerza, ahorrándose el debate, la conciliación y la negociación.

Nada hay de azaroso en la epidemia de intolerancia que se vive en las calles de las principales ciudades salvadoreñas. Episodios de furia, discusiones en el tránsito que concluyen a los golpes, resistencia de los conductores a las indicaciones de los empleados que administran el tráfico, se han vuelto comunes, naturalizadas porque sí.

En la vía pública, en un estadio de fútbol, a la salida de un espectáculo artístico, conatos de bronca y agresiones se repiten con vergonzosa frecuencia. Todos esos episodios dicen algo acerca de lo que le está pasando al tejido social, proclive a la violencia, al incordio que se sale de control, a la agresión que no mide consecuencias. Todo eso es posible porque, convencidos de que invertir esfuerzos en el diálogo y la comprensión del otro son tiempo perdido, estamos más cerca de alienarnos ante el otro y no reconocerlo como igual que de respetar su humanidad y empatizar con él.