"Eran tan felices que no lo publicaban en las redes sociales"

¿Qué es el amor? ¿Cómo definir algo tan complejo, contradictorio y fascinante?

Amor es inspiración, alegría, incluso es a veces sufrimiento, pero ¡todos quieren vivirlo! ¡todos quisieran tenerlo!

Donde hay amor, hay vida, pero si hay amor ¿qué tan necesario es publicar todo en redes sociales?

Lo que era parte de la vida privada hace una década, es ahora del conocimiento público, cortesía de los medios sociales. Con tan solo abrir una red social como Instagram o Facebook, por ejemplo, una persona puede darse cuenta si alguien terminó con su pareja, inició una nueva relación, se comprometió o consiguió un trabajo nuevo, entre otras cosas.

Sergio Roncallo, un filósofo mexicano, dice que actualmente ¨estamos en un espejismo ontológico¨, es decir que la gente cree que si no está en redes sociales no existe.

Las personas tienen la necesidad de hacer pública su vida. Parece que si no lo publican en redes sociales, es como si no lo hubieran vivido. Si no publicas que viajas, es como si nunca hubiera pasado.

Por otro lado, también existe un juicio subjetivo de la gente, que cree que, si alguien no publica contenido, entonces algo anda mal, o que, si publica pocas fotos con su pareja, entonces no hay suficiente amor.

Hay quienes necesitan publicar estados o fotografías en sus perfiles por la necesidad natural de encontrar un refuerzo. Su autoestima incluso se fortalece o debilita de forma proporcional a los likes o comentarios que reciben.

¡Cuántas cosas pierden, por miedo a perder!

Una serie de aplicaciones, plataformas o redes sociales, no pueden determinar nuestra vida. Es muy delicado construir una vida y una personalidad que, si nos detenemos a pensar, dista mucho de la realidad.

En el mundo de las redes sociales, somos quienes quisiéramos ser. Compartimos frases sobre la felicidad cuando estamos tristes, técnicas de ejercicio que jamás aplicamos, recetas de comida sana que en realidad no comemos, y miles de cosas tan solo para aparentar. Y en el fondo, es una ilusión, una construcción que cada uno de nosotros elabora deliberadamente para mostrar a los demás.

Ser felices no es algo a lo que aspirar, sino una exigencia. Por eso no es casualidad que, con tan solo ojear nuestro muro de Facebook o Instagram, casi todo lo que vemos sean buenas noticias, fotos de momentos felices o videos de divertidas fiestas. El gran problema es que la falsa imagen de la felicidad sobrepasa a la verdad, y el daño que eso nos hace es algo de lo que no tomamos conciencia.

La vida, es mejor si salimos a vivirla, si la guardamos para nosotros mismos sin necesidad de exponerla a terceros.

Practiquemos en lo íntimo y en lo personal el refrán que afirma ¨Eran tan felices que no lo publicaban en las redes sociales¨