Es difícil resolver problemas sin conocer las causas

La mayoría de las personas pretenden resolver sus problemas rápidamente, por lo general sin buscar ni estudiar las causas que los originan, se vuelve grave esta situación cuando se trata de empresas, sociedades o de organismos gubernamentales, cuando los afectados son colectividades o una población determinada, pues representa una gran responsabilidad de quien está al frente de estos grupos en un país.

Ostentar un cargo de mando no solo es una distinción, sino una carga personal para responder por las acciones de su dirección, existen muchos problemas típicos que se repiten tradicionalmente en un conglomerado, que cada gobierno entrante dice serán eliminados implantando medidas aparentemente fuertes, pero no erradican el origen porque no se arranca el mal de raíz y para enunciar algunos que llamaremos básicos, se encuentran en la educación, cuyas causas radican en los grupos familiares que no están penados por no enviar sus hijos a la escuela, pues generalmente están desintegrados, no son atendidos por sus padres, la mayoría carecen de uno de ellos, dejándolos en abandono y otros motivos más; la falta de formación frena la generación de empleo, aumentando la pobreza. En los sistemas de enseñanza, solo basta revisar los resultados de las PAES en cada año, siempre la mayoría y promedios no superan la nota de 5.5, ¿acaso se habrá investigado por qué razón se da este fenómeno?, ¿qué acciones se han tomado para revertir esta situación?, ¿cómo anda la parte cultural, moral, cívica y emprendedora?, etcétera.

Hablando de seguridad y delincuencia, el número de elementos, generalmente jóvenes, crece constantemente, el combate se concreta a realizar patrullajes por diferentes zonas del país muy esporádicamente, capturando a los grupos que atacan a la autoridad, pero ¿se indagará al ser detenidos de dónde proceden, por qué y cómo se enrolaron a las pandillas?, no se sabe si interrogan a los capturados sobre esas razones, ¿se investigan los antecedentes de vida?, mientras se desconozca las motivaciones, los menores estudiantes continuarán siendo atraídos por los ya organizados, pero si existen respuestas es posible clasificar y determinar los proyectos para contrarrestar ese mal con resultados positivos, supuestamente estos pasos no se dan y vuelve difícil resolver el problema, se supone así porque no se conocen programas específicos para combatir el origen de los mismos.

Otro gran problema cuya solución está frente a todos los ciudadanos es el más dificultoso para los encargados de resolver, el de las inversiones, se gastan grandes cantidades de dinero en viajes infructuosos al exterior para promover este rubro, pero no se tienen proyectos de factibilidad en las áreas que verdaderamente conviene al país, únicamente se ofrece a los inversionistas este mundo y el otro, evitarles una serie de impuestos, mano de obra barata, etcétera, incluyendo la importación de materias primas, pero se olvidan de nuestros propios recursos naturales que lastimosamente se desperdician, dejando podrir sus frutos en unos casos o simplemente no explotándolos, tales como el marañón, el mango, zapotes, y muchísimas plantas medicinales utilizados para abono después de cortarlos en calidad de "monte" que estorba para el crecimiento de milpas, cafetos y otros, desperdiciando así cantidades de muchas vitaminas que necesitan los laboratorios químicos, con bajos costos y daría más ocupación a los sectores agrícola, industrial y comercial.

Así por el estilo podemos contar una serie de problemas, que con poco pensamiento y dinero pueden ser solucionados, conociendo los orígenes y los beneficios esperados, naturalmente para lograrlo se requiere de personas adecuadas para cada cargo.