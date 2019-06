Es el momento de ARENA

Después de su derrota Presidencial, disputas internas, posiblemente falta de reafirmación ideológica, ARENA se ve frágil en una situación de potencial peligro para el país y la democracia. El presidente está ejerciendo una forma de Gobierno desintermediado, sin rendir cuentas a nadie, como entre él y el pueblo como lo dicen sus tuits y algunos de sus actos como en la toma de posesión, la forma de despedir gente, la juramentación de lealtad a su persona en la fuerza armada, el ninguneo a funcionarios internacionales y otras, hacen surgir preocupación como se puede ver en muchas opiniones editoriales en papel y digital, que está en ruta de construir un gobierno unipersonal, autoritario, sin que la democracia republicana y los pesos y contrapesos que esta conlleva le merezcan respeto y pareciera que ante la ausencia de barreras con un FMLN moribundo y ARENA aunque con gran potencial, inerte por sus problemas, hábilmente profundiza su proyecto.

Esto no es bueno para el país, debe haber un balance y en este momento solo puede ser proporcionado por una ARENA unida, recargada, reafirmada en sus principios, dejando atrás el pasado y mirando el futuro, lo cual tiene que realizar con sentido de urgencia en los pocos días que les quedan para elegir autoridades, lo cual debiera ser solo el primer paso de su auténtica renovación y el único camino para escapar a la irrelevancia política y recuperar su postura de partido fuerte de derecha, que defiende a la democracia, las libertades, la institucionalidad y el Estado de derecho.

En este breve y urgente periodo de recomposición, reafirmación y consolidación, no debe ser válida ninguna diferencia entre los actores, que no sea por una diferencia política conceptual importante, de haberlo debe debatirse, pero las rencillas personales, intereses de poder y de influencias, resentimientos y cualquier herida de batallas pasadas, debe quedar atrás si quieren hacerlo bien.

Esto no es solamente un derecho de los militantes de ARENA en posiciones de influencia, en una obligación con la patria que necesita en este momento a una ARENA fuerte, es más una responsabilidad nacional que un derecho individual.

El momento es favorable para ello, el panorama es diferente al pasado, su rival ya no es el FMLN, ni el comunismo, sino los grandes retos del país, democracia, institucionalidad, Estado de derecho, educación, seguridad, reducción de la pobreza. Estos son sus verdaderos enemigos. Sus adversarios políticos, GANA, NI y CD unidos alrededor del presidente expresan no tener ideología, es más bien un agrupamiento alrededor del caudillo, no tienen proyecto político. Es un buen momento para situarse como la derecha moderna que necesita toda sociedad en la actualidad, como un partido incluyente que ya se ha venido abriendo pero debe abrirse aún más a nuevas generaciones, con patrones más flexibles de hacer política.

No deben convertirse en Nuestro Tiempo, cada cual tiene su espacio diferente y necesario en el escenario de la derecha. Nuestro Tiempo debe mantener sus principios, así aporta más valor al país, no debe ser un recipiente de cualquier disidente de ARENA.

La oportunidad está enfrente, tiene todo por ganar y mucho por perder. La obligación patria pesa sobre sus dirigentes, es momento de unir, no de dividir, no de manejar diferencias en las redes, de encontrar el mejor liderazgo para el momento y para lo que sigue, reconstruir, reformar, replantear, mantenerse como una bancada muy fuerte en la próxima elección legislativa.

Dios los asista en esta responsabilidad.