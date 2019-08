¡Es en el aula!

Para muchos está absolutamente claro que el acto educativo fundamental se realiza en el aula, aunque es obvio que allí coinciden los esfuerzos de familias, comunidades y autoridades de organismos centralizados y locales, que aportan al proceso formativo de los aprendientes.

Algunos resumen el acto educativo como "el momento sublime de la labor docente, el encuentro personal entre educador y educandos, mediatizado por la enseñanza y el aprendizaje de comportamientos, actitudes, contenidos, habilidades y saberes; debe estar revestido de atributos de calidad que lo hagan digno, formador, motivante y casi sagrado".

La calidad de la educación se define en las aulas. Por supuesto, en particular para quienes gustan de parafernalias, asuntos mediáticos y hasta consideraciones electorales, hay elementos contributivos pero no decisorios en materia de calidad, como programas de dotación de alimentos, uniformes y zapatos, que son formas de redistribución del ingreso. De todos modos, miles de familias con hijos asistiendo a la escuela, ya opinaron rotundamente sobre esos programas en las pasadas elecciones presidenciales.

Por otra parte, lo que ordena la ley general de educación en su art. 4 es la formulación de una estrategia de democratización de la educación que "...incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes".

Si algunos aspectos no funcionan en el aula, se ve comprometida la educación, produciéndose múltiples problemas que se observan en la realidad educativa. Quienes conocen de cerca el desempeño del sistema educativo público saben que los programas no se cumplen o finalizan, generando vacíos que se detectan hasta varios años después. Los 200 días lectivos que la ley ordena no se cumplen, por una serie de factores la mayoría de los cuales pueden resolverse con relativa facilidad.

Tras la –para muchos desafortunada– decisión de eliminar Educo, se desmontaron mecanismos de participación de las familias en el funcionamiento escolar. Es probable que el programa no haya funcionado a la perfección, pero en vez de suspenderlo, se hubiese buscado resolver las dificultades existentes.

Asimismo, el diseño de la estructura organizacional es un instrumento crucial para el cumplimiento de la estrategia y la configuración actual, formulada por aprendices de mago, no responde a las necesidades coyunturales e históricas del país y al funcionamiento del sistema educativo con eficiencia y efectividad.

El centralismo, la concentración y el burocratismo son verdaderos obstáculos para mejorar la calidad de la educación. Algunos han comparado la arquitectura del ahora Mineducyt (sic) con una medusa. Gran cabeza y pies débiles.

En el acto educativo las tareas administrativas son virus que carcomen la calidad docente. Se ha señalado que falta una cultura de respeto y dignificación del acto educativo, que le dé su lugar y trascendencia.

Se ha reconocido la importancia estratégica del docente en la educación y a esto parece responder la "formación en servicio", intentando remediar limitaciones originadas en la preparación inicial de los enseñantes. Talvez es más importante y efectivo formar bien a los maestros desde el inicio y no intentar reparar falencias y carencias, hasta que los mismos se encuentran con la gran responsabilidad de enseñar.

En consecuencia, el esfuerzo principal que debería realizar la administración educativa es asegurar que todo en el aula transcurra normalmente y que allí se realice con el mayor esmero y dedicación por parte de los actores, el hecho educativo por excelencia.