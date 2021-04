Es hora de priorizar un acuerdo de nación

Las elecciones legislativas y municipales terminaron el mes pasado con la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral y no volveremos a tener elecciones sino hasta dentro de tres años. Los resultados comprobaron que el presidente Nayib Bukele cuenta con un apoyo respetable pero no es ni por cerca el 97 % de la población que él decía que lo apoyaba.

Los números en concreto son los siguientes: podían votar casi 5.4 millones de personas, solo salieron a votar 2.7 millones y en la elección legislativa Nuevas Ideas obtuvo 1.7 millones de votos. Es decir que solo votó el 50.2 % de la población y solo el 32.3 % de la población apta para votar le dio el apoyo a Nuevas Ideas o el 64.2 % del total de votantes (no de los votos válidos). Lo anterior debe ayudar a que el presidente y los diputados electos sepan que 3,649,865 ciudadanos mayores de 18 años, aptos para votar, votaron por otros partidos o no tuvieron la motivación para expresar su opinión en las elecciones pasadas.

La economía salvadoreña está compuesta por un altísimo grado de informalidad. Al 28 de febrero de 2021 había 3.47 millones de personas afiliadas al sistema de ahorro de pensiones y solo cotizaron 724,178 trabajadores, es decir que tan solo el 20.86 % de las personas afiliadas tiene un trabajo formal. El resto de las 2,748,015 personas afiliadas o no tienen empleo formal o están desempleadas. Lo anterior indica que un pequeño grupo de trabajadores son los que pagan el grueso del impuesto sobre la renta de personas naturales y lo mismo ocurre con las empresas. Un pequeñísimo grupo de empresas pagan el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, le recaudan de manera gratuita y pagan al gobierno la gran mayoría de impuestos.

Es importante poner en perspectiva esos números para comprender que el que solo 32 % de los aptos para votar le haya dado el apoyo a Nuevas Ideas es una parte muy pequeña de la población y el que el 36 % de los que salieron a votar le dio el apoyo a los otros partidos, eso podría indicar que los que sostienen la economía salvadoreña, los que generan empleos, los que invierten y los que pagan impuestos podrían estar mayoritariamente entre los que no apoyan a Nuevas Ideas.

El obtener un apoyo fuerte en unas elecciones es importante para un partido en el gobierno, pero no hay que despreciar el impacto que tienen en la vida nacional el grueso de ciudadanos que votaron en contra del presidente Bukele y de aquellos que se abstuvieron de salir a votar, porque ninguna de las opciones en contienda les convencía.

De ahí que es necesario ser humilde y aceptar que sin un acuerdo con la gran mayoría de ciudadanos y empresarios que a diario mueven nuestra economía y pagan impuestos no se va a poder salir adelante. La situación de las finanzas públicas del gobierno es muy complicada y la única solución real vendrá por el lado del crecimiento económico. Para que haya una mayor recaudación de impuestos se requiere que haya confianza de parte de los empresarios, que haya una visión de desarrollo de largo plazo incluyente, en la que no importe si alguien votó por un partido político o por otro, en la que no se trate por parte del gobierno a sus contrincantes como enemigos a los cuales debe aniquilar, ya que solo juntos se podrá salir adelante.

Desde hace muchos años hemos venido hablando de la necesidad de un acuerdo de nación, un acuerdo sobre la forma de desarrollar nuestro país en los próximos 30 años, independientemente de quien nos gobierne de manera temporal. Ahora es la oportunidad de eliminar la polarización política, de aprobar la legislación que permita el desarrollo y de corregir los cuellos de botella que imposibilitan que crezcamos a más del 2 % anual de manera sostenida por varias décadas. Ojalá que el presidente Bukele comprenda que necesitamos del concurso, trabajo, dinero y apoyo de todos. Que solo unidos vamos a poder salir delante de la crisis en la que se encuentra nuestro país, pero que sí podemos salir adelante si se incluye a todos y se termina esa política de ataques sistemáticos a los que consideran sus enemigos.