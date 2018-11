En 2011, escribí mi primera columna en un medio escrito: "Leyes y salchichas". Ahora, con más de 70 columnas de opinión en medios como LA PRENSA GRÁFICA, Revista Factum, Revista Derechos y Negocios, El Faro, Revista Firma, El Mundo CR, Diario Extra, La Nación, International Bar Association, La República, Nómada, Delfino, El Diario de Hoy, así como en la Revista Mercado y Tendencias; como co-autor de nueve libros, utilizo este sagrado espacio para darle gracias a dos personas: Gumer Ventura, quien en 2011 me presentó de una manera solidaria a Claudia Ramírez, subjefa de Información de LPG, quien me dio un espacio para expresar mis ideas.

Además, en los siete años de columnas, jamás me he visto censurado, por muy contracorrientes que han sido mis columnas, las cuales en todo caso nunca han representado una expresión de odio, de insultos ni mucho menos un ataque a un grupo de personas. Lejos de una censura, el señor Dutriz, presidente de LPG, me premió con un reconocimiento por ser Promotor de la Libertad de Expresión en 2016. Gracias, Gumer, Claudia y señor Dutriz, por el espacio. Los bendigo.

Ahora, tras siete años desde esa apertura de espacio por la visionaria periodista Ramírez, quien lejos de ser alguien que apaga talentos los potencia por creer en ellos, les presento mi primer libro, titulado como la columna, "¿Es justificable discriminar? Una discusión cultural sobre Estado de derecho, libertades y sexualidad", publicado con la editorial Aranzandi de Thomson Reuters en Madrid. Se trata de una obra de 329 páginas, más de 290 casos jurisprudenciales y más de 300 fuentes de respaldo bibliográfico desarrolladas a lo largo de XIII capítulos sobre temas diferentes, como Estado de derecho, libertad religiosa, libertad de expresión, orientación sexual, identidad de género, discriminación, el surgimiento de la extrema derecha (Alt Right), los fundamentalistas religiosos y un capítulo final de cómo hacerse activista, para empoderar a quien quiera volverse activista de la causa que sea, pues detallo todos los consejos que me hubiera gustado tener antes de volverme activista, con el fin de ahorrarme problemas.

Mi libro brinda respuestas objetivas a los problemas de las sociedades modernas por el desentendimiento de conceptos esenciales para el buen funcionamiento de los Estados de derecho, como la desnaturalización de los conceptos de discriminación, así como el debido y correcto dimensionamiento de la libertad de expresión y la libertad religiosa. De esta manera, se enmarca en la discusión cultural que abrió Vargas Llosa con el planteamiento de "La civilización del espectáculo" (2007 & 2012), la cual nos ha inundado a todos de tanta información que ya no tenemos espacio para encontrar y diferenciar el oro del cobre, la verdad de la mentira, la información de la desinformación, por estar fundidas en el mar de irrelevancia que nos advirtió Aldous Huxley (1932 & 1958).

Este factor es el cómplice necesario para desnaturalizar los conceptos de discriminación, así como el debido y correcto dimensionamiento de la libertad de expresión y la libertad religiosa, desatando los conflictos modernos entre diferentes sectores de las sociedades. Esto ha abierto un espacio a que los grupos opresores de derechos humanos (supuestamente ya superados) vuelvan a escena, fortalecidos con la idea de tratarse de una "derecha alternativa" o "Alt-Right" y vienen equipados con la siempre letal y fiel retórica deshumanizadora de la discursiva peligrosa que levantó al Third Reich de las penumbras en que el Tratado de Versalles los colocó.

Su tabla de contenidos la pueden encontrar en www.hduartelegal.com/libro-discriminacion.