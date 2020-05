Es la hora de los contrapesos institucionales

Ayer renunciaron ante la Asamblea los 5 miembros de la sociedad civil que formaban parte del Comité que vigilaría y supervisaría el uso de los $2 mil millones aprobados por la AL para mitigar la pandemia; la UCA, la ESEN, ANEP, la CAMARASAL y FUSADES. Todos explicaron en sus respectivos comunicados o conferencias de prensa que lo hacían porque no hay acceso a la información, no proporcionaba el GOES la información que solicitaban y habían iniciado gastos que ellos debieron haber conocido antes y más en ese sentido, opacidad total. Todas las instituciones son de peso y reputación de larga data, el gobierno ha tirado algunas cortinas de humo que no le sirven en nada.

La misma queja expresa constantemente la AL, que no le rinden las cuentas que solicita, que para explicar gastos de cientos de millones les dan un par de hojitas con una lista.

Está claro que a este gobierno no le agrada rendir cuentas aunque es su obligación, el dinero que manejan es del pueblo, no de ellos.

Se dan todas las plagas posibles, autoritarismo, irrespeto por las leyes, la Constitución y los derechos ciudadanos, en lugar de calma y esperanza el liderazgo infunde temor extremo, el encierro de cuarentena obligatoria en todo el país ha ido más allá de lo razonable, está quebrando la economía, está empujando a la pobreza a cientos de miles que no eran pobres a causa del desempleo y limitaciones, y a los pobres los lleva a la hambruna, si no salen no comen y cuando en desesperación se arriesgan, lo hacen con temor de ser brutalmente reprimidos o de ser llevados a un centro de contagio, que el gobierno llama de contención.

Ya una Comisión bipartidista en el Congreso de EUA calificó al gobierno de El Salvador como uno de los 4 o 5 regímenes en el mundo que han usado la pandemia para adquirir poderes dictatoriales, nos ponen a la altura de los peorcitos.

Noticias de pánico, la ministra de RR. EE. anuncia que tardaremos 14 semanas en repatriar a los Varados, dos funcionarios dicen que el Aeropuerto de Comalapa permanecerá cerrado hasta mediados de julio, lo que insinúa que el encierro continuará mucho tiempo más.

Vivimos un momento grave y sombrío, enfrentamos una pandemia, posiblemente un virus de laboratorio destinado según cada vez más opiniones a cambiar el orden mundial. Sobre él no se sabía mucho y en el proceso de combatirlo se han cometido muchos errores, no se sabía cómo tratarlo y el encierro que muchos siguieron no dio resultados sustancialmente diferentes a los que no lo practicaron desde el punto de vista salud, pero radicalmente distinto en economía y empleos. Los de encierro dañaron sus economías, dejaron sin empleo a millones y en algunos países como El Salvador tienen a miles en hambruna con peligro de que muchos mueran de hambre de seguir con el insensato encierro total.

Nueva Zelanda, Noruega, Taiwán, Japón y Alemania, sin encierro, con medidas de distanciamiento social y una agresiva, transparente toma de pruebas, contuvieron al virus a niveles aceptables de contagios y muertes, muy parecido a la gripe.

Aquí cerca tenemos ejemplos de poco encierro y buenos resultados, Guatemala cierra el país de 4 p. m. a 4 a. m. y prohibió circulación entre departamentos, su presidente, médico, estuvo al frente y en las calles con la gente, infundiendo optimismo, el ejemplo del continente, la economía ha estado abierta y los mercados lo reconocen prestándole dinero a tasas alrededor del 5 %. Aprendamos.