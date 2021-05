¡Es la productividad...!

Uno de los más graves problemas estructurales que arrastra América Latina y el Caribe es la falta de competitividad y productividad de sus economías. Es un problema que no se puede calificar como coyuntural, porque es consecuencia, y quizás ahí tengamos el peor augurio, de un persistente comportamiento negativo mantenido durante los últimos años en materia de productividad; tanto en términos absolutos como en comparación con otras zonas del mundo. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2018), nuestra región viene demostrando un desempeño insatisfactorio desde 1960 hasta la fecha de emisión de ese informe, fracaso que solo supera el África subsahariana: una comparación alarmante, ya que se establece entre la región más rica del mundo en recursos naturales y la más pobre.

Nuestros bajos niveles de competitividad y productividad obedecen, sin lugar a duda, a las bajas tasas de inversión, al uso ineficiente del capital, a la baja capacidad innovadora de nuestras empresas y a disponer de un capital humano con débiles y, con frecuencia, obsoletas cualificaciones.

Si bien la relación entre educación, formación de capital humano, desarrollo y productividad es una línea de análisis clásico en los estudios económicos, políticos y ciencias sociales, no es menos cierto que no es una relación lineal, aun cuando todos coinciden en que la educación es una inversión determinante para el crecimiento económico de los países por su relación directa con la productividad. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, describe esta relación con precisión: "...si una persona, mejorando su educación, su salud y otros aspectos, puede ser más productiva en la fabricación de bienes, es lógico esperar que gracias a estos medios también tenga más posibilidades y libertad para desarrollar una mejor calidad de vida". Podemos afirmar, entonces, que la mejora de la productividad gracias a la educación no solo es una apuesta a favor de la competitividad y la economía, sino también para conseguir más y mejor desarrollo social y bienestar personal.

Somos una región que vivió durante largos años del trabajo barato y de la venta de materias primas, commodities, cuyos precios se establecen a miles de kilómetros de los lugares de extracción. Países que en su mayoría han pasado, de acuerdo con datos macroeconómicos, a ser considerados países de renta media o, mejor dicho, que han caído en la trampa de la renta media que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se caracterizan por su baja productividad al depender de actividades extractivas y del sector primario con bajo posicionamiento en las cadenas de valor. Son países con una gran vulnerabilidad social provocada por altos niveles de pobreza y baja protección social. Países que sufren una trampa institucional fruto de la desconfianza que generan la corrupción y, entre otros factores, los altos niveles de evasión y elusión fiscal y, por último, una trampa medioambiental que atenta contra su sustentabilidad.

En ese escenario llegó la pandemia de covid-19 que ha agudizado, aún más si cabe, el diferencial de productividad y competitividad de nuestra región frente al resto del mundo: como adelanta la CEPAL, 10 años de retroceso en el PIB o 15 años en el aumento de la pobreza, son solo algunos dramáticos ejemplos. Y una generación que, como consecuencia de la forzosa desescolarización y la brecha digital, va a arrastrar la pesada carga de contar con menos competencias y habilidades para asegurarse un futuro satisfactorio y contribuir a la productividad y competitividad de su país. En palabras de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se trata de una "catástrofe generacional".

No obstante, siempre hay lugar para la esperanza, y esta pasa, de manera indefectible, por la extensión del uso de tecnología y la transformación digital y por una apuesta por las competencias y habilidades a las que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha calificado como la divisa global para el siglo XXI. En esa senda encontraremos mejoras notables para elevar nuestra productividad y competitividad y, con ello, poder participar en una economía global basada en el valor del conocimiento.

Parafraseando el mensaje electoral de la campaña de Clinton contra George H. W. Bush: "Es la productividad...".