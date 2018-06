¿Es necesario un nuevo hospital Rosales?

En la maqueta, publicada en LPG el viernes pasado, no se ve área de parqueo. ¿Habrá parqueo para visitas? Actualmente no hay.

Los médicos del hospital Rosales dicen que no es necesario un nuevo hospital sino más presupuesto, personal, medicamentos, insumos.

La representante del BID, el banco que dará el préstamo, Carmiña Moreno, dijo que, aunque respeta la postura de los galenos, opina que se debe considerar la opinión de los usuarios del Rosales.

En los últimos años, muchas mejoras se han hecho en él, invirtiendo millones de dólares, este dinero quedará perdido con la reconstrucción.

El problema principal del hospital Rosales es que hace lo que no debiera, que es atender únicamente el tercer nivel, pero en San Salvador no hay otro hospital donde los pacientes puedan asistir, por lo que es necesario construir otro de segundo nivel en la ciudad y otro en el norte del departamento. El departamento tiene los siguientes municipios: Al norte: El Paisnal, Aguilares, Nejapa, Apopa, Guazapa y Tonacatepeque con una población de 300,000 habitantes, que no tienen hospital cerca y vienen al Rosales. En el centro del departamento están Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Ciudad Delgado con una población de más de 400,000 habitantes, ahí está el hospital Zacamil, que ya sobrepasó la capacidad de atención. Al oriente: San Martín, Soyapango, Ilopango, ahí hay dos hospitales: San Bartolo y el Psiquiátrico, ambos inadecuados para atender ese gran número de habitantes. Al sur están San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos, incluso Olocuilta. Ahí está el hospital Saldaña en Los Planes de Renderos, este último de muy difícil acceso para la población del sur del departamento, todos vienen al Rosales.

Lo más recomendable es:

Construir un hospital en Nejapa o Apopa, aumentar el número de camas al Zacamil.

Construir un hospital de segundo nivel en San Salvador para atender a los habitantes del sur y oriente del departamento y sacar el segundo nivel del Rosales para que atienda únicamente pacientes de tercer nivel.

Por estándares internacionales se requiere una cama de hospital por cada 1,000 habitantes.

El departamento de La Libertad tiene 750,000 habitantes, debiera de tener 750 camas de hospital, pero solo tiene un hospital: San Rafael, con 228 camas, un déficit de más de 500 camas. Se debiera de construir un hospital básico en el Puerto de La Libertad para atender a todos los habitantes de la zona costera del departamento como: el puerto, Chiltiupán, Talnique, Tamanique, Teotepeque, Jicalapa y Mizata con más de 100,000 habitantes en total.

El área de Lourdes tiene más de 140,000 habitantes y no tiene hospital, todos vienen a Santa Tecla o al Rosales.

Hay miles de médicos y enfermeras que no tienen trabajo. Construir hospitales fuera de San Salvador con presupuesto adecuado disminuiría el desempleo, dinamizaría la economía y mejoraría la atención de la población.

Entonces, ¿es necesario un nuevo hospital Rosales?

Se necesitan hospitales al norte y sur de San Salvador, mejorar el Zacamil y San Bartolo, construir uno o dos hospitales en el departamento de La Libertad y que el Rosales solo atienda lo que le corresponde: el tercer nivel.