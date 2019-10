En 2 patadas estamos en la recta final del año, ¡la más hermosa! Al menos en nuestra latitud central pues en la de arriba, y en la de abajo, o mucho frío o mucha calor. Para envidia de dichas latitudes, nos esperan 3 meses de clima perfecto, ni muy muy, ni tan tan, qué galán.

¡Qué rico se sintió el fresquecito de madrugada, a partir de la semana pasada! ¡Qué alivio no soportar la intensa calor del mediodía, ni dormir vuelta y vuelta, como pupusa en un comal! ¡Qué hermosos se están pintando los amaneceres y atardeceres! "Los angelitos están horneando galletas" afirmaba mi suegra alemana (QDDG) al admirar los celajes de esta época.

Es que ¡es liiiindoooo El Salvador!

Los jalvadoreños somos bendecidos pues el arquitecto celestial nos regaló hermosas playas, algunas con las mejores olas del mundo: imanes para surfers; trampolines para el desarrollo; puertas para oportunidades; válvulas de escape para el estrés.

En Lima y en Tokio, nuestro domador de olas (Bryan Pérez) puso en los ojos del mundo nuestro principal atractivo turístico; dos próximos torneos internacionales de surf lo harán también (9-11 nov. y 23 nov. al 1 dic.). La Plaza Marinera en el puerto ya va a estar lista; el bypass también (más le vale, Mr. MOP). La oferta hotelera y gastronómica en pleno desarrollo; "los chupaderos también" agrega la lorita Pepita.

Pero además del mejor clima, angelitos horneando galletas, hermosas playas, las mejores olas, y nueva infraestructura, en El Salvador están nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura, oro, y de un enjambre estelar que brilla mucho más, en la recta final del año. Tiempos de no verte, Júpiter; qué hermosa estás, Osa Mayor.

Yo lo sé: nuestra campiña ya no es tan fértil, pero muy pronto volveremos a admirar el rojo profundo de pascuas, ixoras y cafetales, la flor de los cañales, y el verde de los maizales; toda esta belleza bajo un cielo, tan celeste, tan despierto, que si no fuera cielo, bien sería un golondrino. "No me gustan esas bromas", se escucha desde el patio.

¡Salga de sus 4 paredes!

El pisto que no sea excusa, hay muchas opciones de choto, o baratieri (goout.com). Como el centro histórico, los parques Cuscatlán y Bicentenario, los amaneceres y atardeceres, y nuestros 14 turicentros. ¿Cuántos años dijo que tiene de no ir al Parque Balboa? ¿Y a Los Chorros? ¡Nambe chele, no puede ser que prefirás el cable y el internet!

Salgamos a broncear esas chelencias; a vivir la experiencia de los torneos de surf en el puerto; hagamos sentir en casa a los turistas. ¡Mostrémosle ese salvadoreño sonriente, ocurrente y hospitalario que llevamos dentro!

Salgamos al Pilsener Oktoberfest (24 al 27 oct.); enfloremos el 2 nov. (este año cae sábado, qué fregada); compremos algo en el Black Friday (29 nov.); murámonos de la risa en el Poma (tiene que ver El Cavernícola antes del 3 nov.); bailongo pre navideño el 14 dic. en el Golden Fest (Yatra, Nicky, Gente de Zona y Mau & Ricky); celebremos Navidad consumiendo menos y ayudando más.

El Salvador también es bendecido por 2 hermosos lagos, hay nomacito. "Pero contaminados" recuerda la lora. Sí, Pepita, pero no dejan de ser hermosos. Les recomiendo admirar Coatepeque, Acajutla, Sihuapilapa, y los volcanes de Izalco, San Salvador, Chichontepec y Chaparrastique, desde la cumbre del Lamatepec.

Sí es liiindooo, pero fuese más lindo si las nuevas generaciones saludaran reverentes la bandera de la Patria, símbolo sagrado de El Salvador.

Yo también lo sé: la violencia, la política, la corrupción, las escasas oportunidades, la trabazón y tanto otro problema, nos tienen al borde de la locura, pero, para no terminar de caer, debemos darnos cuenta de lo afortunado que somos de existir en el ombligo de América; despertar el orgullo de ser salvadoreños, y salir a disfrutar la recta final del año, ¡la más hermosa!