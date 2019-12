"El Tiempo Airlines (TA) anuncia la llegada de la última semana del año, la más hermosa, ¡a descompresionar se ha dicho! Disfruten responsablemente, y nos vemos en su próximo vuelo el 1 de enero".

Semana hermosa, no importa si sos cristiano, mormón, judío musulmán o talibán. A todos nos embarga un sentimiento de misión cumplida, que justifica romper la rutina, patear tantito el alambre, comer y beber más de lo justo y necesario.

El mes más hermoso del año; 31 días de espíritu de relax, cargado de actividades sociales, corazones blandos, desvelos y felicidad.

Es tiempo de pintar paredes, alistar la choza, para la llegada de TA con nuestros parientes a bordo. "Monos pal aeropuerto", arrea la lorita Pepita.

Es tiempo de alistar, también, los trapitos abrigados; el estreno, los regalos, los tamales, el rompope y el chompipe. Es tiempo de pastorelas, misas de gallo, la bala, bailar la bala, burras negras y buenas suegras.

Es tiempo de reventar cuetes, fulminantes y silbadores incluidos, pese a que son prohibidos.

Es tiempo de Niños Inocentes, y noches de compra. De que venga la prensa mundial para que cuente que El Salvador no es una nación miserable, como mintió Nayib en 60 Minutes.

¿Cómo va a ser miserable con gente trabajadora y chorros de remesas? De la mano con EUA (y Japón, y China, y Catar); con olas de clase mundial, y clima insuperable.

Es tiempo de nuestro cielo pintado de Celeste Imperio, besando al mar azul bandera; de campiña acariciada por el más intenso rojo pascua, amarillo Cortez Blanco, y rosado Maquilishuat, rosado dulce de algodón.

Ya no tenemos blanco algodón, pero nuestras cordilleras, utual, se pintan de cerezo café, sabor de El Salvador, también en peligro de extinción.

¿De qué color se pintan nuestros amaneceres y atardeceres? Una mezcla perfecta de melocotón, con melón, naranja y pitahaya, salpicada por las primeras y últimas estrellas, para darle buenos días y buenas noches al astro rey.

También es tiempo de aprovechar tanta oferta de jarabe, para abastecer (y barrer) nuestro bar.

Repito la advertencia de la azafata: "disfruten responsablemente" pues es fácil patear el alambre, más que tantito, en tiempo de rata y aguilucho; de amigo secreto y el cuchubal; de fiestas por todos lados, hasta en la oficina.

Es tiempo del mal trago, quien con una copa ya le agarra la lloradera; del Romeo, cuyos instintos de cacería se agudizan; del gorrón: aquel que cae en paracaídas, y además se le traba la cartera a la hora de pagar; de ladrillos secos, 25 días volando en Guadalupe Reyes Air.

Aparece el bailarín, alma de la fiesta; el medio bote: aquel que destila medio bote de 7 machos mezclado con sudor. Y no podía faltar el exorcista, lo que sucede al comer y beber irresponsablemente.

Entonces, vienen las excusas: "no vuelvo a chupar", "en enero full dieta y ejercicio".

Muy pronto, a muchos, al verse en el espejo al salirse de bañar, les embargará un sentimiento de misión no cumplida. "Tendrán otra oportunidad de un año entero adelgazar, pero hoy no aplica pues ha llegado Navidad. Tranquilos, no se depriman; para que se sientan mejor, piensen que alguno de sus amigos seguro está peor. Estar gordito no está mal, y mucho menos en Navidad".

"Si vas de compras, solo recuerda buscar una talla más, y al tomarte un selfi, ponte hasta atrás para tu lonja ocultar". (Si quieren escuchar esta canción completa, su WhatsApp a mi email enviar).

A estas alturas, qué más da, 2019 va a terminar. Mejor echate otro trago, y mañana otro tamal y, en 7 días, a dejar de pecar.

Los bautizados no podemos olvidar el verdadero significado de la Navidad y, antes de terminar, GRACIAS tengo que dar: De la Pluma de Calín a Dios por salud y lucidez, a mis lectores de martes, por aguantarme un año más; a LPG, por darme posada; y, a todos, les pido perdón por las cucharas inapropiadas de la lora, con quien alzo la copa para desearles Mery Crismas en a hapy nu yir!

"Demen sopón de mondongo que tengo una goma perra", suplicará mañana ya saben quién.