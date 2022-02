Es utópico creer que la política será transparente en forma espontánea, por lo que se impone impulsar la transparencia como estrategia nacional

Si de algo hemos venido careciendo en nuestro país desde que se tiene memoria identificable es de transparencia en el manejo de todos los asuntos públicos que se van presentando consecutivamente en el curso del fenómeno real. Y ante tal acontecer lo que ha prevalecido en los planos ciudadanos e institucionales es una especie de ceguera que permanece ahí, prácticamente en todas las áreas del ambiente nacional, con la acumulación de negatividades que eso acarrea. Pero lo antinatural, en este y en cualquier otro aspecto, siempre acaba por desmoronarse; y eso justamente es lo que venimos viendo bajo la forma de rechazo ciudadano frente al ejercicio vicioso del poder. Aquí se muestra una de las expresiones más vivas de la conciencia democrática, puesta en acción precisamente para salvaguardar el avance de nuestra democratización, que por múltiples razones está aún en sus primeras fases.

La transparencia, por su propia naturaleza, va en todo caso íntimamente vinculada con el respeto social, con la corrección política, con la coherencia económica y con la pulcritud institucional. Es decir, transparencia implica, en todos estos ámbitos, una actuación regida por principios y por reglas, que tiene siempre en el centro un término clave: democracia. Y eso pone inmediatamente de relieve un punto vital: la democracia no es una decisión opcional, sino una convicción obligatoria. En esto tenemos que insistir siempre, porque sigue viva la falsa y perversa noción de que puede haber paz y progreso sin que haya democracia en el pleno sentido de ésta. Y los regímenes abierta o encubiertamente autoritarios han sido los principales motores y promotores de tal falsedad, que es dañina al máximo.

Y, además, la transparencia es hermana gemela de la libertad, ya que sin ésta no hay cómo abrir todos los espacios de la sociedad para visibilizarlos, fumigarlos y ventilarlos constantemente. Cada vez que nos referimos a temas como éstos, con sólo hacerlo reiteramos la convicción de que lo mejor que ha podido pasarnos en este recorrido iluminador y saneador es llegar a la evidencia irrebatible de que en el despliegue de toda esta experiencia histórica cada vez más consciente ningún vicio queda solapado ni hay forma de disfrazar el imperativo de hacer las cosas a las claras y con absoluto apego a la verdad que transita con nosotros. Se trata, entonces, de otra lección a la que nos debemos sin ninguna excusa sostenible.

Agradezcámosle al mismo desenvolvimiento de nuestra realidad el que nos haya traído hasta aquí, porque en esa forma podemos autorreconocernos e identificar con toda claridad cuáles y cómo deben ser nuestras rutas de desarrollo. Y el hecho de que todo esto esté por encima de cualquier programa político individualizado da seguridad de que no habrá desfases circunstanciales ni desvíos interesados, aunque hay que estar siempre alertas porque los impulsos no faltan. En ese orden, tenemos que permanecer muy atentos a todas las señales de la dinámica evolutiva para que no vaya quedando ninguna rendija por donde puedan colarse los factores desestabilizantes.

Otro elemento que produce certeza de que vamos por la ruta correcta es que aquí no hay predominio de criterios interesados, sino, por el contrario, lo que mueve todo este proceso es la energía espontánea de la misma evolución. Y esto, que resulta cada vez más claro entre nosotros, es otro punto en el que opera la conexión global, tan propia de nuestros días. La globalización, según la experimentamos todos, cada quién a su modo y a su medida, constituye el componente nivelador de nuestro tiempo, y así tenemos que verla y que vivirla, con voluntad plenamente transparentadora.

La democracia exige autorrespeto y respeto a los demás sin exclusiones de ninguna índole. Por consiguiente, la sinceridad constituye un elemento del que no se puede escapar sin que se quebrante la línea progresista y se contaminen los afanes que mantienen sana dicha línea. Aparte de todo lo demás, pues, la democracia tiene un componente moral que no sólo legitima su desempeño sino que también fortalece todo el aparato nacional. Eso nunca hay que perderlo de vista.

Lo que venimos expresando indica a las claras, y sin que haya por dónde extraviarse, que mucho de lo que se pueda lograr –si no todo– depende de lo que hagan y dejen de hacer cuantos están implicados en esta faena, que en realidad somos todos. Y así llegamos a la conclusión ineludible: la voluntad ciudadana es el motor de la democracia, y si esa voluntad falla no hay nada que la sustituya.

Todas las democracias del mundo y de la historia tienen errores y presentan fallas, pero lo que les ha dado sostén es la determinación de mantenerse en pie, pese a los desajustes y las deficiencias. La democracia debe afinar siempre sus mecanismos de supervivencia, para no dejar que ningún extravío le corroa las bases.

En países como el nuestro, donde la democracia está aún probando fuerzas en el terreno, la democratización sigue siendo una apuesta de alto riesgo. No dejemos ni un instante, pues, que se nos diluya el compromiso. Eso es vital para todo y para todos.

Por fortuna, dicho compromiso ya se instaló en la conciencia ciudadana, y desde ahí vigila que la misión comunitaria siga haciéndose sentir.