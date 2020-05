Es vital emprender de inmediato un ejercicio de definición de los términos de una reapertura sustentada de la economía

En todas partes se hace sentir la necesidad imperiosa de buscar formas y mecanismos de ir abriendo los distintos espacios productivos, porque de lo contrario las medidas para tratar de contener la pandemia pueden volverse remedios peores que la enfermedad. No se trata, por supuesto, de tomar iniciativas que se salgan de los límites de lo controlable, pero sí de reconocer prácticamente que los daños de la parálisis económica están golpeando al sistema y a la gente, y que eso no puede ser ignorado por tratar de imponer un voluntarismo gubernamental extremo que no admite razonamientos de ninguna índole. El Gobierno actual tiene que entender que no es dueño de la verdad, y que a los distintos actores nacionales les asiste, por mandato democrático inapelable, el pleno derecho a participar en la construcción de un plan de tratamiento y de seguimiento de la problemática que está hoy sobre la mesa.

Lo que no se puede ni se debe es continuar actuando de manera arbitraria y compulsiva, poniendo los golpes de efecto por encima de la racionalidad ordenadora. Lo que se ha venido viendo desde el inicio de esta gestión gubernamental, y con más evidencia aún en el manejo de la crisis pandémica, es que lo que prevalece es el capricho en lugar de la sensatez y la improvisación en vez de la planificación; y ahora, ante el imperativo urgente de contar con una hoja de ruta para la reapertura progresiva de todas las actividades nacionales, incluyendo en primera línea las de naturaleza económica, las fallas estructurales y procedimentales que caracterizan el quehacer del Gobierno saltan a cada instante a la luz. Y entonces lo que se impone es llenar vacíos y corregir distorsiones.

Lo que indican tanto el buen juicio como la responsabilidad política es que se emprenda sin más tardanza el trabajo de establecer los lineamientos y las condiciones para una normalización real del país. Si eso se deja estar, los daños van a multiplicarse fuera de control, con creciente tendencia a ser irreparables. Es claro que el Gobierno no cuenta con un equipo idóneo para cumplir esta tarea por sí solo; y así debe aceptarlo sin gesticulaciones inútiles ni reacciones caprichosas. Hay que sentarse a trabajar entre todos, en vez de dedicarse a crear conflictos a cada paso. Es deplorable y censurable que se den situaciones de descalificación como la que el Presidente de la República ha desatado contra el Presidente de la ANEP, cerrando así las puertas a una colaboración que las circunstancias están reclamando.

En lo que todos debemos centrarnos es en impulsar una apertura con efectividad, seguridad y disciplina. Hay que ver ejemplos concretos como el de Costa Rica, que está en el vecindario. El punto clave consiste en abrirse a lo que pueda funcionar bien en los hechos, para beneficio general, en vez de seguirse encerrando en manías aislacionistas y en descalificaciones prepotentes.

Nuestra población está sufriendo los efectos de la pandemia y las consecuencias de la parálisis. Eso es lo más grave del momento, y a las autoridades gubernamentales les toca emprender, con toda la ejemplaridad necesaria, la búsqueda de soluciones integrales en compañía de las diversas fuerzas y liderazgos del país. Esta no es una opinión, sino una necesidad.

Estamos en una coyuntura en la que cualquier paso en falso puede tener consecuencias destructivas incalculables. Tomemos conciencia de ello todos los salvadoreños, y en primer lugar los que ejercen funciones conductoras.

Y todo hay que hacerlo con total respeto a las libertades y con la lucidez visionaria que es el factor más determinante. Ni la inmadurez ni la tozudez tienen espacio en el tratamiento de este reto.