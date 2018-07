Es vital para el país que haya un planteamiento integral de amplio alcance en todas las áreas del desarrollo

Se viene hablando desde hace mucho tiempo, en forma periódica pero sin darle verdadero seguimiento al tema, del imperativo de contar con un plan de nación que no sólo integre programáticamente todas las cuestiones básicas de la problemática nacional sino que permita ir generando los mecanismos de confianza que le den sostén real a nuestro proceso evolutivo en todos los órdenes. Iniciativas para poner en blanco y negro dicho plan no han faltado a lo largo del tiempo, pero la inconsistencia de los esfuerzos y el deficiente seguimiento de los mismos ha hecho y sigue haciendo que los resultados requeridos no se hayan podido dar. Citemos sólo un ejemplo de la inconsistencia aludida: si los productos concretos del trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo, que estuvo en acción desde 1997 hasta 2009, cuando la Administración Funes la eliminó al sólo llegar, se hubieran plasmado en hechos, tendríamos de seguro mucho avance logrado.

Ahora, en vísperas de iniciar un nuevo período presidencial el 1 de junio de 2019, la necesidad de emprender una dinámica que realmente habilite para impulsar el desarrollo en todas sus líneas y facetas se vuelve aún más apremiante, pues ya está sobradamente comprobado que nada sostenible y suficiente se puede lograr si continuamos en la dispersión y en el desorden que han sido predominantes hasta la fecha. El nuevo Gobierno, independientemente de quién lo abandere, se hallará frente a un compromiso reordenador y propulsor de grandes alcances; y tendrá que contar, desde el primer momento, con instrumentos eficientes para activar estrategias y para garantizar resultados.

En ese sentido, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) acaba de proponer la elaboración de un plan de desarrollo de largo aliento, que trascienda administraciones gubernamentales y permita ir definiendo salidas viables y sustentables a los diversos desafíos a los que nos enfrentamos como nación y como sociedad. El título de esta iniciativa es claro de entrada: “Progresando en el nuevo milenio, elementos para un plan de desarrollo”. Y el propósito anunciado es constituir de inmediato mesas de trabajo para elaborar dicho plan en 8 temas específicos: integración al mundo, crecimiento, instituciones sólidas, seguridad ciudadana, educación, salud y medio ambiente, saneamiento macroeconómico, infraestructura y conectividad. Todo un mosaico de temas esenciales. Y el propósito es tener listo el material para ser presentado al país y entregado a los candidatos presidenciales el próximo 15 de noviembre.

Se trata, pues, de un aporte que puede ser de gran impacto si el plan se estructura a plenitud, si se le acompaña con una metodología de aplicación que sea efectivamente funcional y si hay un amplio acompañamiento de voluntades que sinceramente se propongan sacar al país adelante.

Y es que cada día que se deja pasar sin entrar en la ruta de las remodelaciones realmente modernizadoras representa una pérdida cada vez más acelerada de tiempo y de oportunidades. Así nos hemos venido quedando atrás, con todas las consecuencias destructivas que eso trae consigo.