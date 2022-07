La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica en la cual el sistema inmune ataca sus propios tejidos nerviosos, ataca la mielina del cerebro y médula espinal, impidiendo su funcionamiento normal. Así como nuestra política actual, El Salvador padece de esclerosis antidemocrática, pues el gobierno ha atacado la división de poderes, la realidad y la Constitución. Autodestrucción democrática.

En redes sociales, circulan videos del mismo Bukele, criticando las intenciones de reelección de Mauricio Funes. Y ahora suenan tambores de su propia reelección. ¿Y entonces? Dígame usted, ¿qué opositor se apunta cuando los dados de reelección están cargados? Competir es aceptar el jueguito de que nuestro dictador se eligió "democráticamente" al estilo Ortega, Putín, Maduro y Co. En otras palabras, a Bukele le faltarían al menos 7 años como presidente, y digo al menos pues, muy al estilo del estado de excepción, si el pueblo se lo permite se reelegirá una y otra vez con la excusa que necesita más tiempo para ejecutar los espejitos de su proyecto.

Hugo Chávez anunció que construiría una línea ferroviaria entre Caracas y Buenos Aires; prometió un gasoducto transandino y, usando la imagen de Bolívar el Libertador, la unión decimonónica de las naciones latinoamericanas. Todos estos mensajes a nadie le importaban, solo mostraban un poder sin restricciones. Por supuesto, nunca se completaron estos ni muchos otros proyectos. Lo que sí se perdió fue el dinero asignado para ellos. Y mientras tanto, prolongó su reelección, con su fuerza armada asesinó o encarceló, y con su petro-chequera compró a todos los que se derritieron ante el fuego del dinero.

Llama mucho la atención la avanzada velocidad de los retrocesos autocráticos de este siglo. Liderados por China y Rusia que, con su dominio del internet y las redes sociales, se glorifican y hacen añicos los "sistemas prehistóricos" capitalistas. Sus aparatos de comunicación ficticia logran manipular mentes débiles que cuelgan de una esperanza, llegando a acumular una masa crítica de seguidores que aplauden como focas.

Los líderes populistas como el nuestro dicen lo que los seguidores quieren oír y, para subir sus ratings, se sacan de la manga magníficas cortinas de humo; promesas que pronto caerán en el olvido o, si se cumplen, serán a medias, sin dar los frutos esperados.

No quiero sonar fatalista, pero no veo formas para contrarrestar esta tendencia de esclerosis antidemocrática. No encuentro remedio para vencerla; al contrario, la enfermedad ha avanzado al punto de no retorno. Entonces, si va a haber reelección mejor que suceda sin elecciones, así nos ahorraríamos los millones en la pantomima y en los sobornos de siempre. Lamentablemente, hacia eso vamos, y no creo que ningún partido aceptaría competir contra un candidato reeligiéndose. El que acepte probablemente sea financiado por el mismo Bukele: Esclerosis antidemocrática en su máxima expresión.