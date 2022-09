Audio

Escrutinio ciudadano

Dos noticias sobre dos líderes mundiales han captado la atención y provocado admiración internacional en la última semana. Una es sobre el papa Francisco y otra sobre la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Al papa se le ha reclamado masivamente la actitud pasiva del Vaticano frente al acoso que ha sufrido la Iglesia en Nicaragua, y a la primera ministra finlandesa la difusión de un video en el que aparecía bailando y cantando en una reunión privada durante sus vacaciones con un grupo de amigos.

Esos hechos revelan que los líderes están sometidos al escrutinio público y se hace más evidente cuando los ciudadanos gozan en sus países de un régimen de libertades para expresarse. La forma en que se han dado y se han desenvuelto los dos casos provoca admiración por la forma madura, respetuosa, transparente y abierta en que han respondido a la crítica y el ejemplo que han enviado a toda la sociedad y las comunidades a las que sirven. Son conscientes de su función como servidores públicos. Saben que son los principales servidores de todos, que no merecen ni deben tener privilegios especiales. Reconocen que la popularidad y admiración que gozan entre sus ciudadanos no les debe hacer olvidar que todo cambia.

El papa respondió a la crítica haciendo un llamado al diálogo en Nicaragua. El oprobioso dictador nicaragüense ha menospreciado su investidura. Continuó asediando a la Iglesia. Con todo lujo de barbarie y arbitrariedad las fuerzas policiales y del Ejercito del régimen llegaron a sacar de la casa cural al obispo de Matagalpa y sus compañeros sacerdotes y se los llevaron con rumbo desconocido. Después informaron que a los sacerdotes los tenían en la cárcel y al obispo en la casa de sus familiares. Así de manera arbitraria los déspotas diferencian el trato que le otorgan a unos y otros cuando manosean a su antojo las instituciones e infunden temor para mantenerse en el poder.

En Finlandia pasó todo lo contrario. La primera ministra respondió sometiéndose a un examen antidrogas y explicó que había asistido a la fiesta de carácter privado porque no tenía reuniones programadas durante el fin de semana. Después ella misma ante la prensa y sin exabruptos hizo públicos los resultados de los exámenes con los que se comprobaba que no había consumido drogas, y lo que hay que destacar es que no fueron adversarios políticos los que revelaron la actuación de la funcionaria, fueron ciudadanos que estaban presentes en el lugar y lo difundieron sin ningún temor en las redes sociales. Qué altura y qué diferencia de actitud y comportamiento con relación a lo que vemos en América Latina. Finlandia es uno de los países donde los ciudadanos gozan de los estándares de vida más elevados del mundo, es uno de los referentes en materia de educación e igualdad y un índice elaborado por la ONU lo ha situado cinco años consecutivos como el país más feliz del mundo. Sobre Nicaragua conocemos muy bien la historia de miseria, exclusión, opacidad y opresión en que viven sus ciudadanos.

Los hechos comentados vuelven a poner en relieve el impacto que están teniendo las redes sociales en la cantidad y la calidad de la participación ciudadana en el debate y el escrutinio de la gestión pública, así como también en la formación y el desarrollo cultural de las sociedades. También están volviendo más visibles las actitudes, los comportamientos y las conductas que se observan en toda la sociedad, y especialmente las de los funcionarios. Es un tema que están estudiando a profundidad los profesionales y analistas de las ciencias sociales. Indudablemente hay más participación pero con facilidad podemos constatar muchas veces la baja calidad del debate tanto a nivel de funcionarios como de la ciudadanía, y por eso es que también muchos líderes necesitan tener costosos equipos de propaganda para ocultar sus deficiencias, incluyendo su incapacidad para responder a la crítica con la altura y seguridad mostrada por la primera ministra de Finlandia ante los delicados señalamientos recibidos.